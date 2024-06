Temptation Island 2024, quando inizia: la data della prima puntata

Quando inizia Temptation Island 2024? La domanda si ripropone ormai da diversi giorni fra i telespettatori e fra gli utenti del web. L'attesa per il reality show condotto da Filippo Bisciglia e targato Maria De Filippi è alta.

Anche perché sono già state presentate tre coppie di partecipanti: la prima è quella composta da Siria e Matteo, la seconda da Jenny e Tony e la terza da Christian e Ludovica. Queste ultime due coppie stanno facendo particolarmente discutere: la prima perché sembra che già in passato abbia vissuto un periodo di crisi e che Tony sia particolarmente farfallone, la seconda perché lo stesso Christian ha ammesso di essere stato tradito per ben due volte, peraltro con la stessa persona, nel giro di un anno e dieci mesi dalla fidanzata Ludovica.

L'attesa del pubblico quindi è alta tanto in vista della presentazione di quelle che potrebbero essere le nuove coppie - non ne mancano molte per chiudere il cast di questa edizione del programma di Canale 5- quanto per l'inizio del reality show.

Temptation Island 2024 dovrebbe infatti andare in onda ogni giovedì in prima serata a partire dal 27 giugno. Il conduttore anche quest’anno sarà Filippo Bisciglia, ormai fidatissimo alfiere di Maria De Filippi in questo programma. E milioni di telespettatori non vedono l’ora di sentirgli pronunciare la classica frase: “Ho un video per te”.