La quarta coppia di Temptation Island 2024: Martina, Raul e la gelosia

La quarta coppia di Temptation Island 2024 è un altro grande classico del programma: i due gelosoni romani. Praticamente uno stereotipo ambulante. Martina e Raul stanno insieme da dieci mesi, ma in passato avevano già avuto una relazione. Che era finita proprio a causa della gelosia del ragazzo.

"Sono Martina, ho 26 anni e vengo da Roma. Sono fidanzata con Raul da dieci mesi. Scrivo io a Temptation Island perché lui per me è geloso e possessivo tant'è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà" spiega la ragazza nel promo del reality show condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

"Il nostro problema, che è la mia gelosia, non è in realtà così grave. Non mi ritengo neanche una persona possessiva. Sono semplicemente tanto innamorato e ho voglia di passare più tempo possibile con lei e credo che la convivenza che aiuti invece" è la posizione di Raul.

Quindi dopo Siria e Matteo, Jenny e Tony e Christian e Ludovica, ecco anche Martina e Raul. Temptation Island 2024 dovrebbe iniziare giovedì 27 giugno e già il livello di trash all'interno del programma si prospetta altissimo.

Con tutta una serie di stereotipi che nel corso degli anni hanno reso Temptation Island un programma cult fra gli appassionati di trash tv: la coppia in cui uno dei due componenti è cambiato negli anni e ora vuole spiccare il volo, quella in cui c’è un traditore seriale, quella in cui c’è un farfallone seriale e quella nella quale il problema principale è la gelosia asfissiante. Tutti rapporti potenzialmente disfunzionali, questo deve essere chiaro. Perché Temptation Island non è la realtà. Per questo piace al pubblico.