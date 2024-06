Temptation Island, Christian e Ludovica: terza coppia e tradimento

Ed è subito zerbino. La terza coppia di Temptation Island 2024 ricorda molto alcuni partecipanti di edizioni passate. A parti invertite, però. Questa volta la parte che è stata tradita, peraltro non una sola volta, e poi ha scelto di perdonare è quella maschile.

Christian, 34 anni di Vasto, è fidanzato con Ludovica da un anno e dieci mesi. In neanche 24 mesi, le crisi sono state due. A raccontarle, durante uno dei promo più discussi delle ultime edizioni del reality show, è lo stesso Christian: "Ho scritto io a Temptation Island perché Ludovica mi ha lasciato due volte dicendomi che era un po' confusa riguardo i sentimenti che provava verso di me, quando invece poi ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona. Se l'ho perdonata è perché sono innamorato di lei e vorrei capire se anche per lei è la stessa cosa".

Questa edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ha già svelato tre coppie, quindi: Tony e Jenny e Siria e Matteo. Nella partecipazione di entrambe le coppie, già a partire dal promo, si evidenzia un tasso di potenziale trash altissimo.

A questo punto mancano pochissime coppie e gli appassionati iniziano a scalpitare: quando comincia Temptation Island 2024? Sicuramente non manca molto, l'annuncio della data di inizio potrebbe arrivare nei prossimi giorni.