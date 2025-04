Dopo il miracolo servono uomini di buona volontà

Roma, 28 aprile 2025 – Forse è vero, come dicevano i saggi, che nulla unisce i vivi più della morte. Non basta però sedersi uno a fianco all’altro per poter parlare di unità, e soprattutto per portare a casa risultati a fronte dei problemi che incombono. Il raduno di grandi, medi e piccoli della terra ai lati della bara di Francesco, ha offerto senza dubbio uno straordinario spettacolo di convergenza universale: solo la chiesa di Roma poteva riuscire a tanto. Poi ci sono gli effetti collaterali politici e diplomatici sullo sfondo della guerra in Ucraina. Intendiamoci: non era un funerale, cerimoniali rigorosi, mani strette frettolosamente, parole sussurrate, la situazione che poteva trasformarsi in un summit internazionale, per di più risolutivo. Qualcosa però è successo: il ’confessionale’ Trump-Zelensky in San Pietro non ha fornito solo una foto per la storia, ma anche possibili passi concreti verso la pace, o quantomeno per una tregua. Ma il contorno del duo Starmer-Macron, con quella terza sedia allontanata per evitare "intrusi", l’ha detta lunga su come non si intravedano né un Occidente unito, né tanto meno un’Europa che conta per domare l’orso killer di Mosca. Certo, resta e si consolida la "cerniera Meloni" tra Bruxelles e Washington, e sulla matassa dazi von der Leyen ora intravede un possibile bandolo. Per fermare il bagno di sangue ucraino, però, dallo straordinario palcoscenico romano è emersa la conferma che la sceneggiatura possono scriverla solo in tre: Trump, Putin e Zelensky. Ai Macron e alle mediazioni parallele anglo francesi, sono stati lasciati simbolicamente solo posti in piedi. Verrà anche il momento della Ue, par di capire, ma dopo: una forza di interposizione europea, con ombrello Usa? Meglio che niente. Francesco un piccolo miracolo sotto le volte di San Pietro lo ha già fatto. Grazie Santità. Per completarlo adesso tocca agli uomini. Possibilmente di buona volontà.