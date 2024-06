Berlusconi: “Maria De Filippi rimane a Mediaset, soddisfatti di Myrta Merlino e Bianca Berlinguer”

Maria De Filippi rimane a Mediaset. Ad annunciarlo coram populo è Pier Silvio Berlusconi: "Maria De Filippi è unica nel panorama della tv. E' vero che Discovery ha fatto un'offerta decisamente importante, ma Maria ha deciso di stare con noi e lo considero un pezzo importantissimo di Mediaset. Poi nella vita mai dire mai, ma il rapporto che c'è con Maria, che ringrazio, è un veramente solido, professionalmente e umanamente".

Confermati quindi presumibilmente in blocco per la prossima stagione televisiva Uomini e Donne, Amici, Temptation Island, C'è posta per te, Tu si que vales con la presenza di Queen Mary.

L'amministratore delegato di Mediaset ha poi commentato anche gli innesti di Bianca Berlinguer e Myrta Merlino: "Dei nuovi ingressi siamo soddisfatti. Di Bianca Berlinguer in particolare siamo molto soddisfatti, ma vediamo per lei anche nuovi prodotti e appuntamenti. Su Pomeriggio Cinque siamo tranquilli. Non abbiamo motivi per non confermare questo Pomeriggio Cinque alla conduzione". Entrambe le conduttrici, quindi, nonostante alcune difficoltà di inizio stagione, e nonostante in alcuni casi ascolti non certo esaltanti, rimangono saldamente al comando dei rispettivi programmi.

E per l'estate? Mattino Cinque sarà condotto da Dario Maltese, mentre Pomeriggio Cinque farà ritrovare ai telespettatori il volto di Simona Branchetti. Su Retequattro l'access time vedrà insieme Roberto Poletti e Francesca Barra.