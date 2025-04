Ucraina, colloquio Lavrov-Rubio. Trump: “Zelensky è pronto a cedere la Crimea”

Roma, 28 aprile 2025 – Si apre una settimana cruciale per i colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Secondo Donald Trump, Volodymir Zelensky sarebbe pronto a cedere la Crimea e ad accelerare il cessate il fuoco, specialmente dopo i numerosi attacchi di questi giorni (nel Kursk in particolare). E se il presidente Usa ha avanzato dubbi sulle buone intenzioni del suo omologo russo dopo il faccia a faccia avvenuto in Vaticano con il leader ucraino, oggi il portavoce del Cremlino sottolinea l'importanza che un nuovo colloquio tra Trump e Putin sia "concordato molto rapidamente". A sentirsi, intanto, sono stati il ministro degli esteri Sergej Lavrov e il segretario di Stato Marco Rubio: un colloquio telefonico durante il quale hanno sottolineato "l'importanza di consolidare i presupposti che stanno emergendo per avviare negoziati" e "concordare su un percorso affidabile verso una pace sostenibile a lungo termine".

E mentre le diplomazie sono al lavoro, la Corea del Nord ha confermato per la prima volta il sostegno a Mosca nella guerra contro Kiev con l'invio di truppe nel Kursk per ordine diretto del leader Kim Jong-un. Una partecipazione al conflitto per la quale lo stesso presidente russo ha ringraziato Pyongyang.

Marco Rubio, segretario di Stato Usa, e Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo

Segui le news in diretta