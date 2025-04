Spagna: blackout elettrico in gran parte del Paese, stop anche a internet. Cause sconosciute

11:14

Cosa sta succedendo

Migliaia e migliaia di utenti in tutta la penisola hanno registrato un blackout ancora in corso in varie regioni. Le principali compagnie elettriche non hanno dato spiegazioni dell'interruzione del servizio, riferisce El Pais. Secondo fonti governative citate dal quotidiano, il governo sta indagando sui motivi del blackout di massa con varie squadre di diversi ministeri, ma allo stato non sanno dare indicazioni sui motivi che hanno provocato l'oscuramento che ha interessato diverse regioni della penisola.