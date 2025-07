Sinner, l’anti-tutto che piace. Silenzioso, riservato e sobrio. Ma gli italiani sono pazzi di lui

Roma, 15 luglio 2025 – Oggi gli italiani si dividono in due categorie: quelli che ammettono di aver visto Jannik Sinner vincere a Wimbledon e quelli che mentono. L’epidemia di Sinnerite dilaga e colpisce anche chi finora ha considerato il tennis il bizzarro passatempo di due tizi in mutande che, senza ragioni apparenti, si lanciano una pallina al di là di una rete. Quanto durerà, non è dato sapere: ci sono state ricorrenti infatuazioni nazionali anche per lo sci, per il nuoto, per la pallavolo, per il canottaggio, perfino per la scherma: qualcuno si appassionò addirittura al curling, figuriamoci. Ma, al solito, le gesta sportive vanno oltre lo sport, e obbligano a interessarsene finanche chi, come insegnava Churchill, attribuisce il merito di essere arrivato a un’età abbastanza adulta in discreta forma grazie al fatto di non averne mai praticato alcuno.

E allora eccolo qui, Sinner Jannik, anni 23, nato a Innichen/San Candido, provincia autonoma di Bolzano, numero 1 del tennis mondiale e primo italiano a vincere il torneo di Wimbledon da 138 edizioni, cioè da quando esiste. Prima considerazione: Sinner è inattuale. Costituisce, cioè, un tipo di “gggiovane” esattamente opposto a quello che imperversa sui media. Per iniziare, niente tatuaggi, grazie al cielo, e look curato ma non modaiolo. Scarsissimo esibizionismo. Sinner parla poco e ancor meno di sé. È cortese, riservato, educato. “Un ragazzino così carino” (copyright di mia madre novantenne), vagamente deamicisiano quando ringrazia i raccattapalle o firma palline per i marmocchi di Kate. Nell’epoca della Grande Volgarità e della Massima Invadenza, oltre che dell’Imbecillità Generalizzata, lo Jannik sembra sempre vagamente stupito che ci si occupi di lui, e dire che viviamo in un momento storico in cui tutti sono convintissimi che le loro futili vicende debbano appassionare il mondo intero invece di essere una nota a piè di pagina nel grande capitolo dell’irrilevanza.

Appare difficile immaginarsi Sinner seduto a un falò di confronto di ‘Temptation Island’ a demolire fidanzamenti e congiuntivi con uno strafalcione solo oppure, a ben pensarci è un comportamento analogo, a rifiutarsi di sostenere l’orale alla maturità “perché i prof. non si interessano a me come persona”, e giustamente, perché quello che interessa è la tua dimestichezza con Cicerone e Senofonte, o che tu vinca a tennis, e per il resto chissenefrega.

Punto secondo: il più celebre e celebrato campione italiano di oggi appare ben poco italiano. Il fatto che sia altoatesino o sudtirolese (bilinguismo oblige, anche qui) non c’entra. A sud di Salorno si pensa ancora che in provincia di Bolzano vivano dei rudi montanari che non escono dai loro masi, si rifiutano di parlare italiano e fanno i dispetti ai turisti non germanofoni. Invece Sinner ripete sempre di considerarsi italiano e orgoglioso di esserlo e del resto dalle sue parti non c’è rimasto quasi nessuno a voler tornare austriaco (a parte tutto, sarebbe un pessimo affare), mentre quello altoatesino è un modello di convivenza riconosciuto in tutta Europa. No: Sinner appare caratterialmente alieno in un Paese così esibizionista e rumoroso, esagerato ed esagitato come il nostro, dove tutto viene sempre amplificato dalle casse dell’indignazione o dell’entusiasmo.

È un campione anche di understatement, concetto così poco italiano che non c’è nemmeno la parola per esprimerlo. E allora gli si perdonano la residenza a Montecarlo e (meno) la renitenza ad accettare gli inviti di un altro italiano che gli italiani non meritano come Sergio Mattarella. Forse per questo a Wimbledon a rappresentare l’Italia c’era nessuno. Per Alcaraz, si è mosso il Re di Spagna; ma evidentemente un Abodi qualsiasi non ha ritenuto di doversi scomodare come il pronipote del Re Sole. E tuttavia, a ben pensarci, almeno un’istituzione nazionale era presente: la Mamma. Quella di Sinner, apprendiamo, si chiama Siglinde. Per noi “perfect wagnerite” (stavolta il copyright è di G.B. Shaw) l’agnizione è inevitabile. Nell’“Anello del Nibelungo” Sieglinde, con appena una “e” in più, è la donna che mette al mondo Siegfried, l’eroe invincibile che non conosce la paura nemmeno quando affronta il drago o gioca il match point che vale Wimbledon: Jannik, insomma.