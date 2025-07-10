Pagelle Temptation Island seconda puntata: Simone nuovo Alex Belli. Alessio recita, vero?

Le pagelle della seconda puntata di Temptation Island 2025, quella andata in onda giovedì 10 luglio su Canale 5, raccontano di fidanzati sempre più in balìa degli ormoni e fidanzate, quasi tutte, che sembrano avere avuto sino ad oggi le fette di salame sugli occhi. Segnalo il ritorno prepotente di Riccardo Cocciante nella colonna sonora e l’inserimento, raffinato, di Antonello Venditti. Continua però l’assenza assordante di ‘Bastardo’ di Anna Tatangelo.

La camicia di Filippo Bisciglia nella seconda puntata di Temptation Island 2025

La camicia di Filippo Bisciglia: voto Come minimo l’hanno realizzata in quattro. Perché quegli accostamenti cromatici hanno bucato la rètina a noi telespettatori di Temptation Island, figuriamoci a chi si è trovato a tagliare il tessuto e a chi poi lo ha dovuto cucire.

Simone nella seconda puntata di Temptation Island 2025

Simone e Sonia B.: voto Ssssempre. Lui è un dispensatore di massime come neanche un George Leonard qualsiasi in una delle edizioni più memorabili nella storia del Grande Fratello. Per il suo “Ssssempre” viene preso in giro anche dai ciuffi d’erba “Le persone come me possono far soffrire tanto. Mai, mai mai una donna mi ha rifiutato. E nella mia vita ne ho avute tante, tante, tante”: io già ero piegata in quindici dal ridere dopo la prima parola. “Penso di poter far cambiare qualsiasi cervello umano al mondo”: convinzione livello Alex Belli. Sonietta cara, mi permetto di darti un’indicazione di massima: scappa più lontano che puoi dal suo ego. Che è smisurato eh. Per questo motivo devi correre veloce veloce per mettere più chilometri possibili tra il tuo e il suo personaggio. Anche perché ha pure confessato un tradimento: cosa aspetti a mandarlo a quel paese in saecula saeculorum?

Sarah e Valerio: voto Amplifon. “Carino, è un orsacchiotto che piange. Che tenero”. Lei ha capito solo questo di tutto il discorso in cui il fidanzato dice “Avendo saputo che lei ha accettato attenzioni da parte di altre persone, adesso mi faccio meno problemi a dar retta ad altre ragazze”. Perfetto. Il tasso di comunicazione fra i due è altissimo. Quasi quanto quello fra due persone non udenti che hanno lasciato l’apparecchio sul comodino. Ed ecco il “momento Temptation Island” puntualissimo: Valerio vede un video in cui Sarah commenta “Che caos” in merito al proprio avvicinamento al single Salvatore, esce dal capanno e lancia oggetti e piante. Finalmente è davvero il trash di Temptation Island.

Alessio torna a Temptation Island 2025

Sonia M. e Alessio: voto Ahhahahhahahahhahahhahahahhahahahhahahahaahhahahahhahahahhahahahahhahahahhahahahahhahahahhahahahhahahahhahahaahaahah. Lui è tornatAahahhahahahhahahahahhahahahhahahahhahahahhahahhahahahhaha. Non ci riescAhahahahhahahahhahahahahahahhahaahahah. Al falò di confronto bis, lui non riesce a mettere due parole in fila all'inizio. Poi purtroppo le mette ed è un disastro. Annunciato, ovviamente. La speranza è che lui stia recitando. “Questa per me era un’opportunità veramente importante ed è andata persa”: ma in che senso? Ma seriamente tu eri convinto di poter guadagnare un paio di follower dal fatto che in tv hai detto che stavi con Sonia solo ed esclusivamente per motivi utilitaristici? Ovviamente la fidanzata non accetta un secondo falò di confronto. E ovviamente questo non fa che confermare che una come lei insieme a un personaggio – perché sta recitando, giusto? Io continuo a cercare certezze – di quel genere è sprecata.

Denise nella seconda puntata di Temptation Island 2025

Denise e Marco: voto Siringa di autostima. Denise sostiene che Marco sia tanto immaturo. Per questo lei si rivolge al tentatore Flavio dicendogli “Meno male che tu mi hai vista, almeno ho avuto una siringa di autostima”. Bene, ma non benissimo.