Torna ‘Matrimonio a prima vista’: cosa sappiamo sulla prossima stagione

Cresce l’attesa per altri, fatidici “sì” con la nuova stagione, la 15ma, di ‘Matrimonio a prima vista’ alle porte: un’edizione che si preannuncia ricca di emozioni, sorprese e, soprattutto, con una new entry pronta a una nuova figura professionale pronta a mettersi al lavoro ‘nel nome dell’amore’. Infatti farà il suo ingresso nel team degli esperti Giulia Davanzante, psicologa clinica con una specializzazione in approccio sistemico-relazionale. Con la sua attenzione alle dinamiche di coppia e al linguaggio non verbale, affiancherà due volti storici del programma: Nada Loffredi e Andrea Favaretto. Ma cos’altro sappiamo sulla prossima edizione del programma? Scopriamolo insieme.

Una formula vincente per il “fatidico sì”

⚠️ Abbiamo una news per voi! ⚠️#MatrimonioAPrimaVista, torna la prossima stagione con una novità: a fianco di @LoffrediNada e @AndreaFava13 ci sarà una new entry, la psicologa Giulia Davanzante! 🧠#MatrimonioAPrimaVista prossimamente su @realtimetvit 📺 Una prod.#banijayitalia pic.twitter.com/BzEVTFWDMO — Banijay Italia (@BanijayItalia) July 8, 2025

Il dating show, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, tornerà in onda prossimamente su Real Time, mentre le puntate saranno disponibili in anteprima streaming su discovery+. Come nelle stagioni precedenti, sei single selezionati tra migliaia di candidati affronteranno la sfida più estrema in tema di relazioni: sposare un perfetto sconosciuto. La formale è quella collaudata e l’incontro con l’anima gemella avverrà direttamente all’altare, al momento del fatidico “sì”. Insomma, ancora una volta, Matrimonio a prima vista Italia metterà alla prova il coraggio di chi crede nel colpo di fulmine, ma con la guida di un team sempre più specializzato, l’esperimento potrebbe davvero portare a qualcosa di straordinario. Dal 25 settembre al 13 novembre 2024 è andata in onda la 13ma stagione con le sue 9 puntate su Real Time e Discovery+ mentre la 14ma, in onda dal 16 aprile scorso si è da poco conclusa.

Il ruolo degli esperti

Il percorso delle coppie sarà seguito da vicino dagli esperti: Nada Loffredi, sessuologa clinica, continuerà a lavorare sull’affinità intima e sulla chimica tra i partner, mentre Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione, li aiuterà a superare difficoltà e incomprensioni, stimolando la crescita personale all’interno della relazione. Con l’arrivo di Davanzante, l’analisi del legame di coppia si arricchisce di un nuovo sguardo, più focalizzato sull’equilibrio relazionale e sulle reazioni emotive dei protagonisti. In cinque settimane, i novelli sposi dovranno imparare a conoscersi, confrontarsi con le differenze e capire se la scelta degli esperti può davvero trasformarsi in un amore destinato a durare.

Un format di successo che non conosce ‘crisi matrimoniali’

Il programma italiano debutta nel maggio 2016 su Sky Uno come versione localizzata del format originale danese “Married at First Sight” . Nella prima stagione, tre coppie si sposano senza conoscersi né vedersi prima al momento del “sì”, poi convivono per cinque settimane . Poi, a partire dalla quarta edizione, il programma lascia Sky e passa a Real Time (distribuito da Discovery). In questa fase entra in pianta stabile il trio degli esperti (sociologo, sessuologa/psicoterapeuta e psicologo) con l’aggiunta, dalla settima edizione, di un life coach. Nonostante il programma sia giunto all’edizione numero 15, il suo successo non si è affievolito nel tempo: numeri alla mano, nelle prime edizioni su Real Time, gli ascolti hanno toccato picchi di oltre 1,2 milioni di spettatori e share vicino al 5 % e anche quelle successive hanno consolidato la performance con una media vicina ai 600 mila spettatori. L’ultima stagione trasmessa, la 14ma ha registrato una share media del 2,63 %, confermando il gradimento del pubblico verso questo format.