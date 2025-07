Dazi Usa, Tajani a Washington per incontrare Rubio e Greer, sul tavolo tensioni commerciali e conflitto in Ucraina

Roma, 15 luglio 2025 – Le tensioni commerciali con gli Stati Uniti e la guerra in Ucraina sono i due temi centrali della visita a Washington del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, atterrato alla Joint Base Andrews quando in Italia erano le prime ore del mattino. Fitta l'agenda della missione del vice premier, concentrata tutta nella giornata di oggi. La missione sarà l'occasione per fare il punto con l’amministrazione Usa sulle relazioni transatlantiche e bilaterali e per un confronto sui principali dossier internazionali: dalla guerra in Ucraina alle crisi in Medio Oriente, tra il conflitto a Gaza e la questione del programma nucleare iraniano. Ma anche la situazione in Libia, con un focus sulla stabilizzazione del Paese, e in Libano. Tutti temi che saranno approfonditi durante l'incontro con Rubio. La missione di Tajani avrà al centro anche il rischio di una guerra commerciale, dopo la lettera inviata all'Ue dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in cui è tornato ad agitare lo spettro delle tariffe se non si troverà un accordo entro agosto. La questione dei dazi sarà al centro del colloquio con l'ambasciatore Greer.

Intanto il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha firmato il decreto che regolamenta la Legge di reciprocità economica approvata dal Parlamento e consente ritorsioni commerciali immediate dopo l'annuncio di dazi del 50% sui prodotti verdeoro fatto dal presidente Trump.

Marco Rubio e Antonio Tajani

