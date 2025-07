Trump ha proposto a Kiev di colpire Mosca e San Pietroburgo: lo scoop dei media Usa

Washington, 15 luglio 2025 – Mentre il Cremlino medita su come rispondere all’ultimatum di Donald Trump, i media statunitensi offrono nuovi retroscena sulle mosse del presidente Usa in merito alla guerra in Ucraina. Secondo il Washington Post – ma la notizia è riportata anche dal Financial Times – Trump avrebbe sollecitato Kiev a colpire la Russia al cuore. Sarebbe successo durante una conversazione telefonica con Volodymyr Zelensky, la scorsa settimana. La Casa Bianca, naturalmente, non commenta l’indiscrezione.

"Potete colpire Mosca e San Pietroburgo?”

Il Ft cita due fonti a conoscenza della telefonata che risalirebbe al 4 luglio, all'indomani della chiamata di Trump al presidente russo Vladimir Putin. "Volodymyr, puoi colpire Mosca? ...Puoi colpire anche San Pietroburgo?", avrebbe chiesto Trump. "Assolutamente. Possiamo farlo se ci date le armi", sarebbe stata la risposta di Zelensky. La strategia proposta dal presidente degli Stati Uniti sarebbe quella a "far sentire loro (ai russi ndr) il dolore", parole uscite – secondo il Financial Times – direttamente dalla bocca dal tycoon. Quanto di più lontano dalle promesse di isolazionistiche fatte dall’allora candidato repubblicano durante la campagna elettorale per la presidenza Usa.

In ogni modo, colpire Mosca e San Pietroburgo, secondo Trump, potrebbe finalmente costringere Putin a sedersi al tavolo dei negoziati.

Trump valuta l’invio di Tomahawk

Per farlo, appunto servono, missili a lungo raggio. Secondo il Washington Post la Casa Bianca starebbe proprio valutando l’invio di Tomahawk – missile da crociera subsonico con gittata fino a 2.500 km – capaci di raggiungere la capitale russa.

I Tomahawk non sono inclusi negli attuali pacchetti di aiuti, ma potrebbero esservi in seguito, se Trump decidesse di aumentare la pressione su Putin. Il Wp riporta inoltre che Washington potrebbe autorizzare l'Ucraina a usare i 18 missili ATACMS a lungo raggio attualmente nel Paese alla loro massima gittata di 300 km. Kiev potrebbe colpire così basi militari, aeroporti e depositi di rifornimenti nel cuore della Russia. Il pacchetto potrebbe anche includere altri ATACMS.

“Deluso da Putin, ma non sono pronto a rompere”

Ieri, in una conversazione con il segretario della Nato Mark Rutte, Donald Trump ha alzato il tiro, concedendo a Putin 50 giorni per un accordo sull’Ucraina, pena “sanzioni severe a Mosca”. Ha anche affermato che gli Stati Uniti forniranno armi all'Ucraina, inclusi i sistemi di difesa aerea Patriot, con le nazioni europee che avranno tutti i costi a carico. Oggi in un’intervista alla Bbc si dice “deluso” dallo zar, ma non ancora “pronto” a rompere del tutto con lui. Incalzato su come avrebbe convinto il presidente russo a "fermare lo spargimento di sangue", l'inquilino della Casa Bianca ha commentato: "Ci stiamo lavorando. Faremo un'ottima conversazione. Gli dirò: 'Va bene, penso che siamo vicini a farcela', e poi lui abbatterà un edificio a Kiev".

Mosca prende tempo

Intanto il Cremlino prende tempo. Il portavoce Dmitry Peskov ha detto che Putin commenterà le ultime dichiarazioni di Trump “solo se lo riterrà necessario”. "Sono molto gravi, qualcosa in esse è rivolto personalmente al presidente Vladimir Putin. Abbiamo certamente bisogno di tempo per analizzare ciò che è stato detto a Washington", ha detto Peskov ai giornalisti. Neanche Mosca sembra avere contezza di quanto il tycoon possa fare sul serio.

L’unico a esporti, per ora, il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov che ha definito “inaccettabile" qualsiasi ultimatum di Trump.