Temptation Island, seconda puntata: Alessio torna, Valerio fa volare oggetti

Seconda puntata di Temptation Island 2025 e nuovi colpi di scena. Quella andata in onda giovedì 10 luglio è stata una puntata del reality show targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia in cui ci si è avvicinati - missione alquanto ardua da condurre a bersaglio - all’elevatissimo tasso di trash della prima serata del 3 luglio.

Alessio, il fidanzato della povera Sonia M., ci riprova – ovviamente a favor di telecamera, perché aveva apertamente dichiarato durante la prima puntata di Temptation Island di essersi ben studiato il programma – e chiede, questa volta lui, un falò di confronto con la fidanzata. La quale decide di restituirgli il favore della puntata precedente e non si presenta.

La seconda puntata di Temptation Island 2025

Il fidanzato Simone non perde occasione per fare il piacione un po’ con tutte, soprattutto con la tentatrice Eva. “Io sono una persona molto fisica” dice lui, “Si vede, anche quando parli tocchi” fa notare la tentatrice. E la fidanzata Sonia B. vedendo i video scoppia in lacrime: “Non mi apprezza per quello che sono sempre stata”. E poi la rivelazione: “Faccio tante fantasie, poi ho concretizzato un pensiero che avevo su un’altra persona”. Tradotto: Simone in passato ha tradito la fidanzata Sonia

“Lei mi ha ferito e io sono una persona un sacco vendicativa” è l’affermazione con cui Valerio racconta di non avere più la certezza di voler stare con la fidanzata Sarah, la quale aveva confessato di aver ceduto alle attenzioni di altre persone. Si preannuncia un occhio per occhio, dente per dente. Lei rivela di aver incontrato qualcuna di queste persone. Senza essere andata oltre. Il fidanzato Valerio comunque non la prende benissimo: “Gliel’ho sempre chiesto, avrebbe potuto dirmi la verità. Invece ha sempre negato e lo dice qui”. E poi ecco la follia: dopo un video in cui Sarah si avvicina molto al tentatore Salvatore, Valerio va su tutte le furie e inizia a lanciare cose.

“Io lo devo seguire, perché da solo non fa le cose in casa” è la contestazione principale di Denise al fidanzato Marco. “Lo vedo fermo e non capisco se questa è immaturità o un sentimento che non è amore e non lo porta a fare le cose” aggiunge. “Lei non apprezza niente - ribatte Marco -. Piano piano ho fatto i miei step. Lei è una donna con due figli, io sono un pischello. Piano piano imparo”. Poco dopo la situazione precipita e Denise si avvicina sempre di più al single Flavio. “Sono deluso, penso di chiedere il falò di confronto” commenta Marco. Cosa che però non fa.