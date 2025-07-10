Arriva il tour europeo per Brunori Sas

Periodo d’oro per Brunori Sas, il cantautore cosentino arrivato terzo a Sanremo 2025 con il brano ‘L’albero delle noci’. L’artista - dopo un tour primaverile nei palazzetti molto soddisfacente, un concerto evento a Circo Massimo, un tour estivo che sta entrando nel vivo e un appuntamento già programmato a ottobre per l’Arena di Verona – è pronto a raggiungere le maggiori città europee con la sua musica.

Brunori in Europa

L’intento di ‘Brunori in Europa’, la tappa di fine anno del tour che a dicembre condurrà Dario Brunori e la sua storica band in tutte le principali città del continente, è quello di “estendere l’abbraccio in musica al popolo brunoriano disseminato in Europa”.

La scaletta promette di attraversare i 15 anni di carriera dell’artista – da ‘Vol. 1’ a ‘L’albero delle noci’ – con l’esecuzione dei brani più conosciuti di questo cantastorie metropolitano ma anche di quelli particolarmente cari al pubblico più affezionato che lo segue da sempre.

Dove suonerà Brunori Sas

I sette concerti previsti saranno ospitati in location simboliche, teatri e club pensati per valorizzare l’aspetto più intimo e narrativo della musica del cantautore. Di seguito le tappe di ‘Brunori in Europa’: