Luca Zingaretti contro la moglie di un politico: la denuncia social da Fiumicino

Roma, 15 luglio 2025 – Luca Zingaretti, volto noto del commissario Montalbano nella serie tv, popolare attore e regista, in partenza dall'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, ha pubblicato un video di denuncia sui social.

"Oggi a Fiumicino, quando depositi i bagagli per partire per andare in vacanza ho assistito a una scena… C'era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva ‘prego’, ‘prego’”, dice nella clip in cui si riprende in primo piano con il cellulare, t-shirt bianca e zaino sulle spalle.

L’attore, che non ha l'abitudine di pubblicare video sui social, si è sfogato così nelle storie di Instagram per denunciare quanto accaduto nello scalo romano. Il regista de ‘La casa degli sguardi’ racconta l’accaduto con grande disappunto e sottolinea la prepotenza che lo ha lasciato sgomento.

L'attore e regista Luca Zingaretti e gente in fila all'aeroporto di Fiumicino

“Ma io dico, vi chiedo, ma non vi vergognate?”, domanda Zingaretti rivolgendosi ai diretti interessati pur senza fare nomi. “Non vi vergognate neanche per andare in vacanza? Vergognatevi”, conclude sempre con lo sguardo fisso sul telefonino.