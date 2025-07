Caso Resinovich, la polizia in casa di Visintin: “Accertamenti sul macchinario per affilare coltelli”

Trieste, 15 luglio 2025 – La polizia giudiziaria è tornata nell’appartamento di Sebastiano Visintin, l’uomo indagato a Trieste per l’omicidio della moglie, Liliana Resinovich.

Secondo Il Piccolo online gli accertamenti disposti dalla pm Ilaria Iozzi, titolare del fascicolo, nella casa di via Verrocchio si sono concentrati su tutti i macchinari in dotazione a Visintin – che fa l’arrotino – per l’affilatura dei coltelli.

Lo scorso 9 aprile, durante una prima perquisizione nella sua abitazione, i poliziotti avevano sequestrato un maglione di colore giallo, un paio di guanti in pile e oltre 700 arnesi tra coltelli, forbici e cesoie.

Gli inquirenti vorrebbero ora effettuare ulteriori verifiche sull’attività che l’uomo dice di aver svolto nel laboratorio di via Donadoni – ora non più nella sua disponibilità – proprio la mattina del 14 dicembre 2021, il giorno della scomparsa di Lilly, trovata poi morta tre settimane dopo nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste.

Alla perquisizione erano presente agenti della Squadra Mobile, della polizia scientifica e due consulenti della Procura.

L’inchiesta sulla morte della 63enne, in primo momento archiviata come suicidio, avrà tempi lunghi. Lo scorso 23 giugno è stato ascoltato, in incidente probatorio, Claudio Sterpin, l’amico di Liliana, con cui la donna avrebbe avuto una relazione da decenni. Secondo il teste i due avevano un appuntamento la mattina in cui Liliana è scomparsa. Sterpin sostiene che il marito – che era a conoscenza di tutto – sia il mandate dell’omicidio. “Sa tutto quello che è successo”.

Intanto i legali di Visintin hanno fatto ricorso in Cassazione per impugnare l’ordinanza con cui il gip di Trieste, Flavia Mangiante, ha rigettato la richiesta di un’ulteriore perizia legale, avanzata viste le evidenti “discrasie scientifiche” fra le due finora svolte. La prima nell’immediatezza del ritrovamento del corpo, che portò a formulare l’ipotesi di suicidio, la seconda – firmata dalla dottoressa Cristina Cattaneo – che invece parla di una morte per soffocamento causata da terzi.

Liliana Resinovich: 'asfissia' è la parte comune delle consulenze dei due pm per spiegare la morte di Lilly, che arrivava però a conclusioni opposte: prima suicidio poi omicidio

La Gip ha invece disposto nuovi esami di natura genetica, merceologica e dattiloscopica, su reperti già analizzati e su ulteriori oggetti, tra cui quelli sequestrati la scorsa primavera dalla Squadra Mobile di Trieste nell'abitazione di Sebastiano Visintin. Gli accertamenti cominceranno l’8 settembre e dovranno essere espletati entro 4 mesi.

La prossima udienza dell’incidente probatorio è stata calendarizzata per il 30 marzo 2026.