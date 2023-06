Bimbo morto a Casal Palocco: TheBorderline è ancora aperto. Ma dal canale YouTube spariscono video

Roma, 19 giugno 2023 – TheBorderline non ha chiuso. Anche se, giorno dopo giorno, continuano a sparire video dal canale di sfide estreme aperto su YouTube. Quindi, nonostante l’addio al social dato dal gruppo via messaggio – “pensiamo solo a manuel” - quasi nulla è cambiato, anche dopo l’inchiesta per omicidio stradale sulla morte di Manuel, il bambino di 5 anni rimasto ucciso nello schianto tra il suv degli youtuber- fan delle challenge – e la Smart della famiglia.

Perché il canale TheBorderline non ha chiuso?

La chiusura del canale, ricorda la vicepresidente di Moige, l’associazione genitori, può essere decisa solo da Google (ed è stata richiesta). Quello che gli youtuber hanno comunicato con il messaggio di domenica è invece la fine di ogni attività, insomma l’addio all’impresa che confezionava challenge.

Perché spariscono i video?

Intanto però i video del canale – che alle 14 sono ancora visibili, con tanto di pubblicità e dunque continuano a fatturare – stanno misteriosamente sparendo. Il 15 giugno Giornalettismo segnalava 600mila follower e 118 video. Il giorno dopo, venerdì 16 giugno, mentre l’inchiesta sullo schianto prendeva quota, i video erano diventati 61. Alle 14 di oggi, sono scesi a 53. Perché non sono più visibili? Quei contenuti potevano forse illuminare alcune zone d’ombra dell’inchiesta, ad esempio fare chiarezza sul numero di persone che erano a bordo del suv dello schianto, un elemento fondamentale ma non così chiaro, ancora.

Perché si fanno nuovi esami tossicologici?

Intanto trapela che la procura di Roma ha disposto esami di secondo livello per valutare il quantitativo e la data dell'assunzione di cannabinoidi da parte di Matteo Di Pietro, lo youtuber che era alla guida del suv. L’accertamento ha l’obiettivo di valutare la quantità e la data a cui risalirebbe l’assunzione dopo che dal primo esame effettuato sono state trovate tracce di cannabinoidi.