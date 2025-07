Scuola, promossi solo con voto in condotta superiore a 6. La bozza del dpr approda al Cdm

Roma, 29 luglio 2025 – Con il 6 in condotta si verrà “rimandati a settembre” (come si diceva una volta). Cambia la dicitura ma non la sostanza del provvedimento preso al fine di limitare i casi di violenza e comportamenti scorretti nelle scuole superiori che oggi approderà nel Consiglio dei ministri. Sono infatti ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che, in sede di scrutinio finale, conseguono un voto di comportamento "superiore a sei decimi", anziché "non inferiore a sei", come previsto dalla disposizione contenuta nel testo attualmente vigente. Lo specifica la relazione tecnica della bozza dello schema di dpr in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione (scuole superiori).

Con il sei in condotta sarà sospeso il giudizio di ammissione alla classe successiva

Giudizio sospeso con il 6 in condotta

Il provvedimento (la bozza è stata visionata dall’agenzia Agi) è atteso domani in Cdm. Viene dunque accolta l'osservazione del CSPI volta ad assicurare maggiore omogeneità lessicale. La modifica si rende necessaria, specifica il testo, "anche al fine di garantire coerenza e coordinamento con le principali novità introdotte dal decreto in esame" che, in sede di scrutinio periodico o finale, qualora il voto di comportamento sia pari a sei decimi, prevede il giudizio di ammissione alla classe successiva venga sospeso.

L’esame di educazione civica

Tale sospensione comporta, per lo studente, la redazione di un elaborato critico su tematiche relative alla cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito, la cui mancata presentazione o l'esito negativo dello stesso, impediscono l'ammissione alla classe successiva.

L'intervento è volto ad attribuire alla sospensione del giudizio – si rimarca nella bozza – "non un valore sanzionatorio, ma educativo e formativo. Infatti, la previsione dell'elaborato critico su cittadinanza attiva e solidale suggerisce un intento pedagogico profondo, vale a dire, far comprendere ai giovani che essere studenti non significa solo acquisire conoscenze e abilità, ma anche interiorizzare valori e principi di convivenza civile".

"La modifica introdotta – si sottolinea ancora – è fondamentale affinché la scuola non sia solo un luogo di apprendimento dei saperi, ma un vero laboratorio di formazione integrale della persona, attraverso l'apprendimento delle regole di convivenza civile e sociale da coniugare in tutti i contesti di studio, di vita e di lavoro".

Violenza a scuola

Il testo ricorda che il monitoraggio svolto dal ministero dell'istruzione e del merito sugli episodi di violenza avvenuti nell'anno scolastico 2023/2024 ne riporta 32 nelle scuole secondarie di secondo grado, 31 nelle scuole del primo ciclo, 2 nei centri di formazione professionale e 3 nelle scuole dell'infanzia. Per quanto riguarda il personale coinvolto, 57 casi hanno interessato docenti, 11 dirigenti scolastici e 7 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. In 33 episodi è stato coinvolto un familiare, in 31 uno studente, in 4 un estraneo, mentre in 1 caso l'autore è rimasto ignoto.

Quest’anno sarebbero stati rimandati 47.000 studenti

Secondo una tabella che viene allegata al provvedimento gli studenti ai quali è stato attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi è inferiore all'1%, mentre il voto pari a sei decimi è stato attribuito a una percentuale di studenti che varia dal 3,6% per la classe prima all'1,6% per la classe quarta. "In termini assoluti – si sottolinea nella bozza visionata da AGI –, gli studenti con voto pari a sei e che potrebbero essere coinvolti dalla sospensione del giudizio sono circa 47.000 studenti per i quattro anni di corso. Per quanto riguarda la scuola paritaria, sia le percentuali sia i numeri assoluti degli studenti con un voto inferiore o pari a sei decimi sono più bassi. La maggior parte degli studenti si posiziona tra gli otto e i nove decimi nella valutazione del comportamento, con voti decisamente più alti – tendenti al dieci – per gli studenti con abbreviazione per merito. Nella scuola paritaria, invece, la maggior parte degli studenti consegue un voto di comportamento pari a nove decimi".

Comportamento a scuola

Nella relazione si ricorda che è intervenuta in merito la legge 1 ottobre 2024 che ha operato una revisione della disciplina relativa alla valutazione degli studenti. l'intervento normativo – si legge ancora – "ricomprende tra i comportamenti suscettibili di valutazione negativa anche le infrazioni disciplinari gravi e reiterate, nonché gli atti di violenza o di aggressione perpetrati nei confronti del personale scolastico e degli studenti, oltre alle violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti delle istituzioni scolastiche. La disposizione stabilisce che "l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico e finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, sia deliberata, con adeguata motivazione, dal consiglio di classe nei confronti dello studente cui, nel medesimo anno scolastico, sia stata irrogata una sanzione disciplinare per violazione dei doveri o per la commissione di reati, come sopra individuati”.