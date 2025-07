Shane Tamura, chi è il 27enne autore della sparatoria a New York

New York, 29 luglio 2025 – Si chiamava Shane Tamura ed era originario di Las Vegas, l'uomo di 27 anni che ha sparato in un edificio di Park Avenue, a Manhattan, uccidendo quattro persone prima di togliersi la vita. Secondo quanto spiegato dalla polizia di New York, aveva una storia di disagio mentale alle spalle ma, nonostante questo, aveva ottenuto un regolare porto d'armi con scadenza nel 2027.

Tamura, un passato da giocatore di football, è entrato nella lobby del grattacielo che ospita tra gli altri proprio il quartier generale della Nfl (la lega americana di football, ndr), e ha ucciso a sangue freddo un poliziotto di servizio all'ingresso. Quindi, dopo aver preso l'ascensore fino al 33mo piano, dove si trovano gli uffici della Rudin management proprietaria del grattacielo, l'uomo ha sparato all'impazzata, prima di suicidarsi.

Al momento non è chiaro quale fosse il movente della strage che, il sindaco Eric Adams ha definito un “insensato atto di violenza”. La polizia ritiene che l'uomo abbia agito da solo. Nella sua auto sono stati trovati psicofarmaci, oltre a una pistola e caricatori. Tamura aveva con sè un fucile semiautomatico d'assalto M4, facilmente reperibile negli Usa ma illegale da portare in giro nello Stato di New York.

L'edificio teatro della tragedia si trova al 345 di Park Avenue ed è sede anche dell'hedge fund Blackstone e della società Kpmg. A New York sarebbe arrivato ieri dopo aver guidato dal Nevada attraverso Colorado, Nebraska e Iowa. Le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre scendeva da una Bmw nera imbracciando l’M-4 e dirigersi diritto verso l’edificio.