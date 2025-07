Sondaggi politici oggi, Ipsos: FdI e Pd stabili, cresce la ‘Primavera’ di Spadafora

Roma, 29 luglio 2025 – I dati sugli orientamenti di voto degli italiani, diffusi da Ipsos, a luglio mostrano variazioni contenute rispetto a giugno. Tra le forze di governo, Fratelli d’Italia si conferma solido al 28%, in lieve calo rispetto al 28,2% del mese scorso. Flessione simile per Forza Italia, stimata all’8,1% (-0,3%), e per la Lega, ora all’8,5% (-0,3%). Stabile Noi Moderati, che passa dall’1% all’1,1%.

Nel campo dell’opposizione, il Partito Democratico si mantiene stabile al 21,1% (21,4% a giugno), segno che le inchieste delle magistratura che hanno investito il centrosinistra in Lombardia e nelle Marche, almeno per il momento, non sembrano influire sul consenso. Il Movimento 5 Stelle guadagna un punto percentuale, salendo al 14,3%, un risultato che premia la linea autonoma del partito rispetto al PD e la sua posizione fortemente pacifista. Tra gli altri partiti, AVS resta al 5,8%, Italia Viva al 2,2%, mentre +Europa cresce al 2,2% (+0,5%). In lieve calo Azione, che si attesta al 2,6% (-0,4%).

Preoccupante il dato sull’astensione, in aumento al 42,5% (+1,5%). Alle Politiche del 2022, l’astensione (incluse le schede bianche e nulle) era stata del 39%. Per quanto riguarda invece l'indice di notorietà dei nuovi frontman del centrosinistra, in testa si piazza proprio il sindaco di Milano, Beppe Sala con l'83% dei consensi. Tra le curiosità, spicca nella speciale classifica il piazzamento dell'ex ministro Vincenzo Spadafora, che a gennaio scorso ha lanciato nuovo progetto politico fondando l'associazione ‘Primavera’. Secondo i dati raccolti da Ipsos il movimento di Spadafora avrebbe iniziato a radicarsi sul territorio fino a giungere a un potenziale bacino elettorale, escludendo gli elettori già collocati nei vari partiti, del 7,5%.

“Replicando il processo di filtraggio che esclude gli elettori collocati nell’area del centrodestra e della destra” si stima una percentuale di consenso dei “4,3% sul totale degli aventi diritto al voto”. Potenzialmente, scrive Ipsos, “circa un 7,5% di voti validi”. Per non parlare del grado di notorietà nel centrosinistra, che colloca Spadafora con il 64% al di sopra del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi (52%) e dell’ex direttore dell’agenzia delle Entrate Ruffini (48%). Si arricchisce dunque di un nuovo tassello il puzzle del centrosinistra, con l’emergere di una nuova forza politica apertamente collocata nel campo progressista.

“Primavera – dichiara Spadafora in una nota – è pronta ad accogliere chiunque abbia la forza e la voglia di combattere per migliorare questo Paese dalla deriva impressa dai Vannacci, Salvini e dalle destre. Migliorare significa guardare alle fragilità, occuparsi dei salari, della sanità pubblica, del diritto alla casa, delle pensioni e di famiglia”. L’ex ministro tuttavia non si sbilancia sui numeri positivi del sondaggio: “Questo è un progetto partito da molto lontano, che a differenza di molti altri caricati mediaticamente come delle bolle, parte dal basso, si è già fortemente radicato nei territori. A settembre saremo a Milano. A Roma e a Napoli oltre 1000 persone ai nostri eventi. Le adesioni stanno salendo di settimana in settimana e il nostro unico obiettivo è fare del bene, dando voce ai giovani oggi inascoltati, e farlo restando dalla parte giusta della storia in un momento critico per lo scenario internazionale e nazionale. Siamo felici della prima risposta avuta dai cittadini e apriamo le porte a tutte le persone di buona volontà che vogliono tirarsi su le maniche e fare qualcosa per cambiare questo paese”.