West Nile, un altro morto in Campania. Come difendersi dalle zanzare

Napoli, 29 luglio 2025 - Una seconda vittima in Campania per la West Nile. Un uomo di 74 anni è deceduto venerdì scorso - secondo quanto riferiscono il Mattino e il Messaggero - all'Ospedale del Mare di Napoli ma la notizia si è appresa solo nelle ultime ore. L'uomo, nato a Pomigliano d'Arco, era stato trasferito d'urgenza in ospedale il 20 luglio scorso per un'emorragia digestiva. Due giorni dopo sono comparsi la febbre e uno stato confusionale, un quadro clinico aggravato da un'insufficienza renale. Il paziente è deceduto alle 4,20 di venerdì scorso. Ieri era morto un uomo di 80 anni originario di Maddaloni: era ricoverato all'ospedale di Caserta.

Operatori della Asl di Caserta impegnati nella installazione di trappole per le zanzare Culex responsabili del contagio sull'uomo del West Nile

Anche l'80enne morto ieri a Caserta era affetto da gravi patologie pregresse. Nello stesso ospedale è ricoverato per West Nile anche un altro anziano, sempre di Maddaloni. Nel Lazio, invece, è morto un uomo di 77 anni ricoverato all'Istituto Spallanzani di Roma: era affetto da patologie croniche e aveva subito un trapianto cardiaco. Aveva soggiornato nell'ultimo periodo a Baia Domizia, in provincia di Caserta, dove sono stati confermati nei giorni scorsi altri casi dell'infezione.

Salgono così a 5 le vittime dall’inizio dell’anno per il virus. Dopo un decesso in Piemonte nei mesi scorsi e la morte di una donna di 82 anni a Latina lo scorso 20 luglio, ieri sono stai registrati gli altri due decessi nel Lazio e in Campania.

Con la vittima di oggi, sono due le vittime recenti in Campania e due nel Lazio.

Come difendersi dalle punture di zanzara

Con la stagione estiva, la presenza delle zanzare è in aumento in tutta Italia, dalle città alle località turistiche. E oltre alle fastidiose punture, questi insetti possono essere veicolo di virus tipici di aree tropicali, come dengue, chikungunya e West Nile, ormai diffusi anche in Italia. "Le zanzare necessitano di acqua per deporre le uova - spiega Spinello Antinori, professore di malattie infettive all'Università di Milano e Direttore UOC malattie infettive 3 dell'ASST Fatebenefratelli Sacco - L'acqua che rimane negli invasi dei fiori, ad esempio, rappresenta un ottimo incubatore e può trasformare un ambiente domestico in un perfetto luogo di riproduzione".

Ecco quindi i consigli degli esperti per proteggersi e limitare la diffusione delle zanzare. Innanzitutto è importante fare il 'check-up' dell'acqua stagnante, controllando regolarmente balconi, sottovasi, bidoni e grondaie e svuotarli periodicamente, soprattutto prima di partire per le vacanze. Inoltre, soprattutto all'alba e al tramonto, è utile usare un repellente a base di DEET o icaridina. Vanno sempre seguite le indicazioni sulla confezione e ricordare di non spruzzare o strofinare mai il prodotto sotto i vestiti né su tagli, ferite o pelle irritata.

Per utilizzare il repellente sul viso, va applicato prima sulle mani e poi distribuito su viso e collo. Se un repellente personale entra in contatto con gli occhi, vanno sciacquati con acqua. Il repellente va applicato dopo la protezione solare. Anche i bambini vanno protetti, ma non bisogna lasciare che si applichino il repellente da soli. Non bisogna esagerare con la quantità (una dose abbondante non è garanzia di una protezione migliore o più duratura) e non va mai applicato su mani, occhi o bocca. Quando si va in spiaggia o in campeggio, va utilizzato anche un repellente spaziale, come diffusori elettrici e dispositivi da giardino, che possono aiutare a ridurre la presenza di zanzare in un'intera area. Infine, particolare attenzione va prestata all'abbigliamento: vanno prediletti i colori chiari (le zanzare sono attirate dai colori scuri) e i vestiti coprenti (maniche e pantaloni lunghi). Attenzione ai tessuti sintetici: ci sono repellenti che non vanno usati con alcuni tessuti come rayon, spandex e acetato.