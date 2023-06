Roma, incidente bimbo morto a Casal Palocco: analisi su velocità Suv

Roma 15 giugno 2023 – I pm di Roma affideranno una consulenza tecnica per accertare a che velocità stesse viaggiando il Suv Lamborghini coinvolto ieri in un incidente con una Smart, nella zona di Casal Palocco, che ha causato la morte di un bimbo di cinque anni e il ferimento della madre e della sorellina di quattro anni. Gli agenti della polizia Locale di Roma Capitale sono, intanto, al lavoro sui cellulari delle cinque persone che erano a bordo del Suv, che era stato preso a noleggio, per verificare se nelle fasi precedenti allo schianto stessero effettuando un video da poi postare in rete in una sorta di 'sfida' social. Gli inquirenti hanno, inoltre, acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona che potrebbero avere ripreso le fasi del tragico schianto.

Incidente a Casal Palocco, frazione di Roma Capitale: ciò che resta della Smart su cui viaggiava il bimbo di 5 anni morto nell'incindente e del Suv Lamborghini