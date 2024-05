Iran, precipitato l’elicottero di Raisi. Giallo sulle condizioni del presidente

Roma, 19 maggio 2024 – È giallo sulle condizioni del presidente iraniano Ebrahim Raisi coinvolto in un incidente aereo. L’elicottero su cui viaggiava è precipitato nei pressi di Jolfa, al confine con l’Azerbaigian. Per ora non ci sono conferme ufficiali sulle cause di quanto avvenuto, anche se i media iraniani parlano di “condizioni meteorologiche avverse e nebbia”.

“Raisi non è ferito, è in viaggio verso Tabriz”, fa sapere l’agenzia Mehr ripresa dalla Tass. Tuttavia tarda ad arrivare una conferma ufficiale che Raisi sia sopravvissuto all’impatto, anche se sui social circola una foto del presidente in piedi, apparentemente illeso, con alle spalle il velivolo incidentato.

Intanto, almeno venti squadre di soccorso sono in azione sul luogo dell’incidente (unica conferma arrivata dal ministro dell’Interno iraniano Ahmad Vahidi, ndr). Le operazioni di soccorso però stanno subendo dei rallentamenti sia a causa “dalle condizioni meteo avverse” sia “della conformazione dell’area dell’impatto, montuosa e ricca di vegetazione”. Per questo motivo le autorità stanno facendo ricorso di droni per localizzare il velivolo. "Abbiamo avuto contatti con i funzionari a bordo, ma a causa del maltempo ci vorrà del tempo per raggiungerli", ha spiegato alla Tv di Stato, il ministro Vahidi.

Al momento dell’incidente con Raisi viaggiavano anche il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian, l'imam della moschea di Tabriz e altri alti funzionari del governo. Il convoglio del presidente era composto in tutto da 3 elicotteri, due dei quali avrebbero raggiunto la destinazione in sicurezza. Giusto questa mattina Raisi si era recato in Azerbaigian per inaugurare una diga insieme al leader azero Ilham Aliyev.