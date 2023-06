Incidente stradale a Roma, muore bimbo di 5 anni a Casal Palocco

Roma, 14 giugno 2023 – Un bimbo di 5 anni è morto in uno scontro tra auto a Casal Palocco, frazione che si trova nella zona sud della Capitale. L'incidente è avvenuto tra una Smart e un Suv Lamborghini guidato da un ventenne e con a bordo altri 4 giovani. Il piccolo era sull'utilitaria con la madre e la sorellina di 3 anni.

Il bambino è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale Grassi di Ostia dove è morto per le numerose ferite riportate nell'incidente. Grave anche la sorellina di 3 anni, portata al Sant’Eugenio. La mamma, di 35 anni, è ricoverata in ospedale dove è giunta in codice rosso.

Il conducente e i passeggeri del Suv sono rimasti illesi.

Notizia in aggiornamento