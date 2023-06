Napoli, bimba di 5 anni precipita dal balcone e muore ad Acerra

Napoli, 14 giugno 2023 – Una bambina di 5 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione al terzo piano di uno stabile in via Spiniello 32 ad Acerra, nel Napoletano. Inutili i tentativi di salvare la piccola. La Procura di Nola ha disposto accertamenti per ricostruire l'accaduto. Sul posto i carabinieri della stazione di Acerra, il pm di turno e il medico legale.

La bambina stamani, secondo quanto si è appreso, era andata alla scuola dell'infanzia,; nel pomeriggio era stata prelevata dalla mamma e portata a casa. La famiglia della bambina è molto nota in città in quanto gestisce un bar ed un piccolo campo di calcetto nella zona di residenza. La bambina viveva in un parco residenziale insieme ai genitori, ad un fratellino ed una sorellina poco più grandi di lei.

Notizia in aggiornamento