In viaggio con Caronte: i consigli per una guida sicura. Controlli antidroga in autostrada, ecco come

Roma, 14 luglio 2023 – Esodo luglio e agosto 2023: in questo fine settimana saremo in viaggio con Caronte e un caldo record. Ecco i consigli per un viaggio sicuro.

Alessandro Abruzzini, vice questore della polizia di Stato in forze alla Stradale, fa sapere che vigileranno sugli spostamenti anche più di 200 postazioni di controllo in tutta Italia, soprattutto per verificare le condizioni psicofisiche di chi è alla guida. Ci saranno i medici della polizia e solo sull'autostrada verrà impiegato uno speciale laboratorio privato – messo a disposizione dal gestore -, un camper che sarà usato per fare esami di secondo livello, “una verifica della droga nella saliva che dà la certezza della presenza della stupefacente e consente di procedere alla denuncia”, chiarisce Abruzzini.

Esodo luglio e agosto 2023: i consigli per un viaggio sicuro

Ecco i consigli per affrontare un viaggio sicuro. “Verificare l'efficienza generale del veicolo – mette in fila Abruzzini -. Ad esempio vanno controllate pressione e usura degli pneumatici. C’è infatti il rischio che possano esplodere, a causa delle temperature elevate”.

Discorso a parte meritano le gomme dei Tir, in autostrada capita spesso di vedere tracce di ‘esplosioni’, “spesso si tratta di pneumatici ricostruiti, non sempre in modo corretto”, osserva il vice questore.

Ancora: “Mettersi poi alla guida riposati e fare tante pause, per i camionisti sono obbligatorie ogni 4 ore e mezzo, per gli altri, non professionisti, è consigliabile una pausa almeno due ore. Ricordiamoci che il caldo può aumentare stanchezza e sonnolenza”.

Esodo: il calendario del traffico di Viabilità Italia

“Concentrarsi sulla guida. Vuol dire non usare il telefonino ma anche non distrarsi per cercare una nuova stazione radio – avverte il vice questore -. Mantenere sempre l'occhio sulla strada, concentrati su quello che si sta facendo. La campagna che stiamo conducendo dice proprio questo, guida e basta”.

E non è sufficiente limitarsi a non bere o non assumere droghe prima di mettersi al volante. Ci sono tanti comportamenti in apparenza banali che invece possono diventare pericolosi. “In Italia – osserva Abruzzini – è molto frequente vedere veicoli che viaggiano sulla corsia di sorpasso. Invece la regola prevede che si occupi la prima a destra”. Infine, in autostrada sappiamo bene che è pericolosa la velocità troppo elevata ma anche viaggiare troppo lentamente può diventare un problema.

E cosa rischia chi guida senza patente, caso limite sempre più frequente però nelle cronache. “Intanto una sanzione molto elevata – ricorda Abruzzini -. Parte da 5.100 euro e arriva a 30.599, come stabilisce l'articolo 116 del codice della strada. Inoltre, scatta il fermo del veicolo per tre mesi”.

Non solo. “In caso di recidiva entro due anni, c’è l’arresto fino a un anno”.