Bollino rosso su strade e autostrade oggi e domani: le direttrici critiche e gli errori da evitare

Roma, 19 agosto 2023 – Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade in questo terzo fine settimana di agosto per il primo grande controesodo estivo. Secondo le stime, sono 12 milioni gli italiani in viaggio in queste ore.

Ecco la mappa delle direttrici tradizionalmente più critiche, i cantieri e i consigli utili prima di mettersi alla guida.

Esodo, il calendario del traffico di agosto 2023

Le direttrici ‘critiche’

In queste prime ore del mattino non si rilevano particolari criticità. Le tratte tradizionalmente più congestionate sono sempre le solite: dalla A1 Milano-Npaoli alla A14, sia nel tratto romagnolo e marchigiano che in quello abruzzese e pugliese; ancora: la A2 Autostrada del Mediterraneo e A 22 del Brennero, in entrambe le direzioni.

I consigli di prudenza

La Stradale rammenta i consigli per una guida sicura: dalla sistemazione del carico a quella del seggiolino per i bambini. Attenzione anche a co9me si trasportano gli animali da compagnia. Buona norma fare anche una verifica sull'efficienza del veicolo.

A questo link di Autostrade il traffico in presa diretta

Il nodo dell’A2 autostrada del Mediterraneo

Alle 10 del mattino Pasquale Ciocca, che dirige la polizia stradale di Cosenza, non rileva particolari criticità sulla A2 Autostrada del Mediterraneo “pur con traffico sostenuto verso nord e aree di servizio piene per il ristoro”. Ad aiutare la scorribilità del traffico la decisione di Anas di sospendere i cantieri.

Mezzi pesanti

I mezzi pesanti oggi riprenderanno a circolare dalle 16, come è tradizione per il sabato; domani invece il divieto si estende fino alle 22.

Venti milioni in vacanza

Coldiretti calcola che con chi andrà in ferie da lunedì arrivano a 20 milioni milioni gli italiani in vacanza ad agosto. Secondo l'associazione, si registra un calo del 10% rispetto all'anno scorso per effetto del caro prezzi.