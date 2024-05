La Ue contro Meta: i bimbi rischiano la dipendenza La Commissione Europea apre un'indagine formale su Meta, casa madre di Facebook e Instagram, per presunta violazione del Digital Service Act e rischi di dipendenza tra i giovani. Meta dovrà dimostrare il rispetto delle norme sulla progettazione delle interfacce, l'accesso dei minori a contenuti inappropriati e la protezione della privacy e sicurezza dei giovani. La Ue potrà adottare misure temporanee e richiedere modifiche alle policy attuali. Meta risponde sottolineando gli sforzi per garantire esperienze online sicure per gli adolescenti.