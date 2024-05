Francia, lancia una molotov contro la sinagoga. Ucciso un uomo a Rouen

Rouen, 17 maggio 2024 – Era armato con un coltello e una sbarra di ferro e aveva appena lanciato una molotov contro una sinagoga. La polizia ha ucciso un uomo questa mattina a Rouen, città della Francia settentrionale. E’ stato “neutralizzato”, ha fatto sapere il ministro degli interni Gerald Darmanin. In gergo significa “ammazzato”. Avrebbe tentato di dare fuoco al luogo di culto e poi aggredito gli agenti.

Secondo quanto riportano i media locali, erano le 6.45, quando è stato dato l’allarme. “Dalla sinagoga esce fumo”. La polizia è arrivata prontamente sul posto, trovando il sospetto armato. Uno degli agenti l’ha ferito mortalmente.

Sono state aperte due inchieste distinte, ha spiegato il procuratore di Rouen Frédéric Teillet. Una per incendio doloso di un luogo di culto e per violenza contro le forze dell’ordine, e una seconda per chiarire le circostanze della morte dell’uomo.

La sinagoga ha subito danni. I muri sono anneriti e oggetti sono andati distrutti. Lo fa sapere la presidente della Comunità ebraica di Rouen, Natacha Ben Haïm, che ricostruisce così l’accaduto. L'attentatore è “salito su un cassonetto e da lì avrebbe lanciato un oggetto incendiario nella sinagoga, una specie di bottiglia molotov. Successivamente, ha aggredito i poliziotti con un coltello ed è stato ucciso”.

