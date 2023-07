Taxi e Ncc convocati da Salvini: che cosa vuole ottenere il ministro

Venerdì 14 luglio 2023 – Taxi e Ncc sono stati convocati dal ministro Salvini. Mercoledì 19 luglio 2023 è in agenda al ministero delle Infrastrutture un tavolo con le associazioni che rappresentano i taxi e il giorno dopo sarà il turno delle realtà che rappresentano gli Ncc.

Per il ministro delle Infrastrutture “saranno occasioni per fare il punto della situazione con l’obiettivo di migliorare il servizio’’. Così in una nota del Mit.

“Cerco di recuperare anni persi”, ha dichiarato in serata, a Potenza, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, riferendosi agli incontri. “In tante città, penso a Roma e a Milano - ha continuato il vicepremier - non è possibile aspettare una, due ore per un taxi che non arriva. Quindi, evidentemente, bisogna trovare soluzioni e dare risposte”, ha concluso Salvini.