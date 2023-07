Sciopero aerei 15 luglio, orari e voli garantiti. Cosa fare in caso di cancellazione

Roma, 14 luglio 2023 – Si prospetta un sabato complicato per chi deve prendere un volo. E’ infatti programmato per domani, 15 luglio, lo sciopero nazionale del trasporto aereo (personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in), che secondo una stima di ItaliaRimborso potrebbe lasciare a terra migliaia di viaggiatori: 270mila quelli che rischiano di incappare in ritardi o cancellazioni. Dopo aver dimezzato la durata dello sciopero dei treni di ieri, il ministro Salvini ha convocato per la prossima settima un tavolo tra aziende e lavoratori del comparto aereo. “Conto sul buon senso di tutti perché questa sarà una stagione straordinaria e non può essere rovinata dagli scioperi”.

Orari e voli garantiti

Lo sciopero di domani occuperà la parte centrale della giornata: l’agitazione durerà 8 ore, dalle 10 alle 18: le ripercussioni sul servizio potrebbero naturalmente estendersi oltre l’orario previsto. L'astensione dal lavoro indetta dalle principali sigle sindacali, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl, sostiene la vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 6 anni. Dalle 10 alle 18 si fermano anche assistenti di volo e piloti di Vueling, dalle 12 alle 16 i piloti della compagnia Malta Air che opera i voli di Ryanair, in ragione di un “accordo assolutamente insoddisfacente e poco rispettoso della professionalità e del contributo che il personale ha assicurato nella fase post pandemia e che ha consentito all'azienda un deciso incremento della redditività”.

L’Enac ha pubblicato la lista dei voli garantiti. Assicurati i collegamenti con Lampedusa, Pantelleria, Olbia.

Cosa fare in caso di cancellazione

Il Regolamento Comunitario 261/2004 prevede che i vettori forniscano assistenza ai passeggeri proponendo un volo alternativo. Nel caso il cliente non venga adeguatamente riprotetto, non ha diritto alla compensazione pecuniaria, ma può comprarsi a proprie spese un nuovo volo, che sarà rimborsato entro 7 giorni. Saranno rimborsate anche le spese per altri mezzi di trasporto alternativi all’aereo utilizzati per raggiungere la meta prescelta così come quelle per i pernottamenti in hotel e i pasti extra cui si dovesse ricorrere a causa del disservizio.

Ryanair avvisa che “cancellazioni e ritardi sono previsti per i voli da e per l’Italia”. I passeggeri dovrebbero essere stati “avvisati delle diverse opzioni” via email, sms, o notifica sull’app. Lo sciopero interessa “parte dei voli di Vueling”, comunica la compagnia spagnola che ha provveduto a una riprogrammazione di voli. Alcuni tuttavia saranno cancellati. (Qui le indicazioni per i passeggeri).