Esodo luglio 2023: il calendario del traffico. Nuovo codice della strada: sono già in vigore le nuove regole?

Roma, 1 luglio 2023 - Esodo luglio 2023: ecco il calendario del traffico e i consigli di Viabilità Italia. Ma sono già in vigore le nuove regole del codice della strada 2023 riscritto dal ministro Salvini? Non ancora. Tutto quello che c’è da sapere.

Nel calendario di Viabilità Italia per domani si prevede traffico molto intenso. Il bollino rosso scatta invece dal prossimo fine settimana e si ripete per tutti i weekend del mese.

Esodo: il calendario del traffico di Viabilità Italia

Ma saranno già in vigore le nuove regole previste dal ministro Salvini, ad esempio la stretta su guida in stato di ebbrezza ma anche la stangata per la distrazione da telefonino? “Questa parte potrebbe essere in vigore dal prossimo mese, questa almeno è la tradizione. Ogni modifica al codice viene infatti varata per Ferragosto”. Roberto Benigni, vicepresidente dell’Anvu, l’associazione polizie locali d’Italia, corregge con ottimismo la previsione del ministro che nei giorni scorsi aveva parlato genericamente di ‘autunno’.

Resterà fuori da questo primo pacchetto, chiarisce Benigni, “il decreto per la riforma complessiva del codice, che ha bisogno di tempi più lunghi”. Lì, ad esempio, sono previsti gli aumenti delle multe.

A questo link la mappa dei cantieri

Guidare veicoli efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, essere in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sè e dei passeggeri con l’uso delle cinture di sicurezza dei posti anteriori e posteriori. Sono questi i consigli tradizionali ripetuti anche quest’anno dalla Stradale. Informazioni sulla viabilità autostradale sono disponibili sui siti istituzionali delle Società Concessionarie autostradali - di seguito le maggiori: www.autostrade.it, www.autovie.it, www.autobrennero.it, www.astm.it.