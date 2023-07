Incidente sull’A20 Messina-Palermo: “Le due vittime non avevano la patente”

Messina, 14 luglio 2023 - Un Suv che si schianta contro il guardrail, si ribalta e viene colpito in pieno da altre 2 autovetture. Il bilancio: due morti e 4 feriti nell’incidente avvenuto in piena notte sull’A20 Palermo-Messina. Le vittime, da quanto trapela, non avevano la patente. Non hanno avuto scampo Maurizio Costanzo, 30 anni, di Messina e Fabio Materia, 46 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto.

Una delle vittime aveva la patente sospesa e l’altro revocata. Due dei feriti sono gravi, trasportati all’ospedale in codice rosso.

L'incidente si è verificato intorno all'1.40 al chilometro 16, all'altezza del viadotto Giudici della A20. Uno scontro che ha coinvolto tre auto.

A20: 2 morti e 4 feriti in un incidente che ha coinvolto tre auto

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto accertato una prima auto si sarebbe capovolta diverse volte e poi sarebbe stata centrata da una seconda auto e da una terza che sono sopraggiunte.

Per due automobilisti l'impatto è stato fatale. Quando sono giunti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 con la polizia stradale hanno trovato una scena terribile. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere dell'auto i corpi delle due vittime e hanno anche provveduto a mettere in sicurezza le altre auto interessate dall'incidente. Per permettere i soccorsi è stato necessario chiudere l'autostrada nel tratto tra Giostra e Divieto che poi è stato riaperto.