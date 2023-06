Maltempo Roma, bimbi e istruttori intrappolati dall’acqua a Fidene

Roma, 14 maggio 2023 - Diverse decine di bambini sono intrappolati, con i loro animatori, in un centro estivo a Fidene, a Roma. La struttura è circondata dall'acqua caduta nel corso del nubifragio che si è abbattuto su Roma Nord oggi pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco che, con l'ausilio di gommoni, stanno portando fuori le persone dalla struttura.

Sono circa 80 le persone rimaste bloccate all'interno del circolo di equitazione estivo in via Maddaleno a Fidene, a Roma. L'operazione di recupero è in corso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri.

Notizia in aggiornamento