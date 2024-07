Aggressione a coppia gay a Roma, identificati i presunti responsabili

Roma, 20 luglio 2024 – Sono stati identificati i quattro presunti autori dell'aggressione alla coppia gay avvenuta nei giorni scorsi a Roma. Da quanto si apprende, i tre uomini e la donna protagonisti sarebbero poco più che ventenni e incensurati. I quattro sono stati ripresi in un video, poi diffuso sui social dal Gay Center, Le vittime del pestaggio, accompagnate dall'avvocato, sarebbero stati risentiti stamattina dai carabinieri dell'Eur e avrebbero riconosciuto dalle foto i quattro. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che tutto sia nato da una lite stradale poi degenerata con calci, pugni, insulti omofobi nei confronti della coppia gay. In particolare, i due giovani stavano attraversando la strada quando è arrivata la macchina con a bordo i quattro. "Quanto si è visto nel video diffuso è inaccettabile: l'aggressione a una coppia gay avvenuta a Roma non è tollerabile e non rispecchia i valori inclusivi del nostro territorio. La Regione Lazio condanna con forza qualsiasi comportamento omofobo e si impegna attivamente a diffondere una cultura del rispetto", ha dichiarato il governatore Francesco Rocca. “Picchiare selvaggiamente persone che passeggiano tranquillamente in città non è solo il frutto di ignoranza e squallore morale, ma è figlio di un vero e proprio atteggiamento criminale di persone incapaci di vivere civilmente in una comunità”, ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Ai due ragazzi è giunta la solidarietà bipartisan del mondo della politica.