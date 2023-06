Roma, ricostruzione dell’incidente con le telecamere: come è morto Manuel?

Roma, 18 giugno 2023 - Sono al vaglio degli investigatori della polizia locale di Roma Capitale le immagini delle telecamere posizionate su via di Macchia Saponara, a Casal Palocco, dove lo scorso mercoledì un Suv Lamborghini con a bordo cinque youtuber si è scontrato con una Smart FourFour provocando la morte del piccolo Manuel Proietti di 5 anni e il ferimento della mamma Elena Uccello e della sorellina Aurora di 4 anni.

Le immagini saranno importanti per chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente.

Ieri autopsia sul corpo di Manuel

Intanto nella giornata di ieri è stata eseguita l'autopsia sul corpo del bimbo al policlinico di Tor Vergata.

Nel procedimento si ipotizzano i reati di omicidio stradale e lesioni. All'inizio della prossima settimana verrà dato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia per procedere con le esequie. Al momento sul registro degli indagati è iscritto un solo nome, quello del 20enne Matteo di Pietro che era alla guida dell'autovettura e che dopo l’incidente è risultato positivo alla cannabis. Gli inquirenti venerdì hanno perquisito la casa del 20enne e anche la società a cui faceva capo il gruppo TheBordeline di cui il giovane faceva parte insieme agli amici che erano con lui sul suv. Sembra infatti che i ragazzi stessero partecipando ad una sfida sui social: stare 50 ore in auto senza mai scendere, alternandosi alla guida. Una ‘challenge’ effettuata per raccogliere più clic dai follower e riuscire a ‘monetizzare’ le loro performance, ottenendo dei guadagni.

Come è morto Manuel?

Manuel Proietti, 5 anni, era a bordo della Smart con la mamma Elena e la sorellina Aurora quando l’auto si è scontrata col suv guidato da Matteo di Pietro, youtuber che stava girando una sfida social con i suoi amici. I ragazzi sono rimasti tutti illesi.

Dalle prime dichiarazioni dei testimoni presenti sulla scena del crimine, la Lamborghini sarebbe piombata in velocità addosso alla Smart. Il suv era già stato visto girare in zona in precedenza. Anche se qualche amico difende i ragazzi o almeno chiede di aspettare che l’indagine sia chiusa prima di addossare loro ogni colpa, la gente, tramite i social, condanna il gesto dei ragazzi che hanno messo in atto una gara mettendo a repentaglio la vita altrui.