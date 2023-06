Incidente Casal Palocco, convalidato fermo dello youtuber Matteo Di Pietro

Roma, 26 giugno 2023 – É stato convalidato il fermo dello youtuber 20enne Matteo Di Pietro, che dunque resterà agli arresti domiciliari, dove già si trova da giovedì per l’accusa di omicidio stradale e lesioni in seguito all’incidente di Casal Palocco costato la vita al piccolo Manuel Proietti, 5 anni, e che portato al ferimento anche della mamma e della sorellina. già rientrate a casa.

Questa mattina a piazzale Clodio il giovane non si è presentato: c’era il suo avvocato. Dovrebbe invece essere presente domani per l’interrogatorio di garanzia in cui ha dovrebbe fornire la propria versione su quanto avvenuto mentre si trovava al volante del suv Lamborghini, preso a noleggio per 2mila euro al giorno per compiere una sfida sui social e raccogliere clic e, di conseguenza, introiti pubblicitari per la società ‘TheBorderline’.

Tra i motivi principali dell'arresto il rischio di fuga ma gli inquirenti hanno vietato al giovane anche qualsiasi contatto con il mondo esterno e con i social. Finora sul fascicolo aperto per l’incidente.

Di Pietro attualmente risulta come unico indagato, ma potrebbero essere riascoltati anche gli altri tre ragazzi a bordo della Lamborghini, che stavano partecipando con Di Pietro ad una sfida social, ovvero la 50 ore in auto senza mai scendere, ‘challenge’ pubblicata su youtube dalla società ‘TheBordeline’ di cui tutti facevano parte. In auto anche una ragazza, salita sulla ipercar pochi minuti prima dell’incidente e oggi considerata dalla Procura una supertestimone.

Il Comune ha annunciato la costituzione di parte civile nel processo.

Ieri sera, invece, nel quartiere si è svolta una fiaccolata in ricordo del piccolo Manuel.

Valditara: corsi stradali a scuola, crediti per patente

"Dobbiamo dire ai ragazzi che hanno in mano un mezzo che li può portare in galera per tanti anni e se quel mezzo lo usano in modo scriteriato si rovinano la vita, perché l'omicidio stradale non fa sconti e purtroppo tanti giovani non sanno nemmeno che cosa sia'', per questo ''i giovani vanno informati e responsabilizzati''. Così il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo all'evento 'Futuro Direzione Nord' a Milano. Valditara ha ricordato quindi che ''dovrebbe essere presentato domani in consiglio dei ministri un testo che ha anche delle norme scritte da noi concordate con i ministri Salvini e Piantedosi. Una delle norme più significative è la concessione di crediti per i ragazzi che frequenteranno i corsi di educazione stradale ai fini dell'acquisizione della patente''. ''Questo - ha sottolineato il ministro - vuol dire che nelle scuole si formeranno una mentalità e una cultura della legalità e delle buone pratiche sulla strada. E chi supererà questo percorso formativo avrà dei crediti che saranno utili per acquisire la patente''.

