Incidente Casal Palocco: interrogatorio di garanzia per lo youtuber ventenne

Roma, 27 giugno 2023 - E' atteso oggi l'interrogatorio di garanzia per Matteo Di Pietro, lo youtuber ventenne agli arresti domiciliari e indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni per l'incidente nel quartiere romano di Casal Palocco, in cui è rimasto ucciso il piccolo Manuel di 5 anni. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Michele Prestipino.

Lo sottolinea la gip Angela Gerardi nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane youtuber.

La velocità: il suv viaggiava a 124km/h

Il Suv Lamborghini guidato da Di Pietro, poco prima dell'impatto con la Smart viaggiava a una velocità di oltre 124 km/h. Lo sottolinea la gip Angela Gerardi nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane youtuber. Il bolide ha impiegato 10 secondi per passare da 0 a 124 chilometri all'ora per poi schiantarsi contro la Smart guidada alla mamma di Manuel, a bordo c'era anche la sorellina di 4 anni.

La dinamica dell’incidente

Le indagini, coordinate dalla procura di Roma, sono state svolte dai carabinieri e della polizia locale. Gli inquirenti hanno esaminato i dati del Suv guidato dall'indagato. Dalla ricostruzione emerge tra i molti elementi che serviranno a far luce sulla dinamica dell'incidente che la Lamborghini viaggiava a velocità sostenuta prima dell'impatto. Inoltre l'assenza di tracce di frenata dimostra verosimilmente che la decelerazione improvvisa e rapidissima è stata conseguenza dell'avvistamento dell'auto in prossimità del punto in cui si è verificato l'incidente".

In quattro sul bolide

Gli amici dello youtuber, erano in quattro a bordo del bolide, avevano chiesto rallentare: "Alcuni dei passeggeri presenti all'interno della Lamborghini avevano più volte invitato a ridurre la velocità che percepivano eccessiva rispetto al limite dei 50 km/h". Si legge nell'ordinanza della gip.

La challenge

Sul suv insieme a Matteo Di Pietro c’erano anche Vito Loiacono, Alessio Ciaffaroni e Leonardo Golinelli: tutti autori di numerosi challenge social pubblicati sul canale The Borderline e seguiti da 600mila persone. Una ragazza infine è salita sull’auto pochi attimi prima dell’impatto mortale.

Scrive la gip "la condotta di Di Pietro deve ritenersi gravemente colposa e causativa del sinistro nonché delle conseguenze alle vittime a prescindere dall'eventuale accertamento di concause eventualmente ascrivibili alla conducente della Smart".