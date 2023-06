YouTuber: mai messo al volante, sono vicino a famiglia del bimbo

Roma, 15 giugno 2023 - "Il trauma che sto provando è indescrivibile. Ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima". Così, commentando tre ore fa un suo post sulla sua pagina Instagram, Vito Loiacono, uno dei ragazzi di The Borderline, il gruppo di Youtuber che sarebbe coinvolto nell'incidente a Roma costato la vita a un bimbo di 5 anni, il ferimento grave della sorella di tre anni e della madre alla guida di una Smart che si è scontrata con un Suv a bordo del quale c'erano i cinque Youtuber. L'ipotesi è che i cinque stessero girando un video per una challenge social, una vera e propria sfida a restare in auto per 50 ore di fila.

++ YouTuber, mai messo al volante, vicino a famiglia del bimbo +