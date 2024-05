Blitz di Ultima Generazione a Roma: vernice sulle vetrine dei negozi di lusso in via dei Condotti

Roma, 16 maggio 2024 – Bulgari, Armani, Prada, ma anche Yves Saint Laurent e Cartier. Ultima Generazione attacca ancora. Questa volta nel cuore della città capitolina, più precisamente nella via dello shopping di lusso. Il blitz è stato effettuato questa mattina, intorno alle 11. Gli eco-attivisti hanno lanciato vernice arancione imbrattando le vetrine dei negozi di lusso di via dei Condotti. Gli ambientalisti sono stati aggrediti e insultati dai passanti, poi sono stati bloccati dalle forze dell’ordine. Gli agenti di polizia locale hanno interrotto l'azione e fermato 13 persone, che sono state accompagnate negli uffici di via della Greca per gli accertamenti di rito.