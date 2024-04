Blitz di Ultima Generazione a Firenze. Gli attivisti si incatenano sotto al David

Blitz degli attivisti di Ultima Generazione ieri alla Galleria dell’Accademia di Firenze per protestare e chiedere l’approvazione di un “fondo anti calamità naturali” durante l’ora di punta delle visite dei turisti. Quattro giovani nella sala del museo in cui è esposto il David di Michelangelo, si sono seduti sotto la statua, srotolando uno striscione con la scritta ‘Fondo Riparazione’. Un visitatore straniero si è seduto assieme a loro sul pavimento durante la breve azione dimostrativa. Due degli attivisti si sono incatenati alla ringhiera protettiva del David. Il blitz è stato interrotto dopo pochi minuti dall’arrivo dei carabinieri. Il museo è stato chiuso per permettere l’identificazione dei partecipanti al blitz e subito dopo riaperto ai visitatori. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti che dovranno valutare eventuali profili penali della protesta.