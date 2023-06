Incidente youtuber Roma, fiaccolata per Manuel

Roma, 20 giugno 2023 – Una fiaccolata per Manuel, il bimbo di 5 anni che ha perso la vita mercoledì scorso nel quartiere Casal Paolocco, a Roma, è stata organizzata una fiaccolata nel quartiere dove il bambino è stato ucciso nel tragico incidente avvenuto la scorsa settimana. "Comunicato importante: domenica 25 giugno ore 19 ci sarà la fiaccolata ufficiale organizzata dalla famiglia per il piccolo Manuel, partenza dall'asilo accanto alla Pim di via di Macchia Saponara. Dobbiamo portare il mondo, venite da tutta Roma”. “Per favore condividete e partecipate, è molto importante", si legge in un post del gruppo Facebook del comitato di quartiere ‘Infernetto e dintorni’.

Oggi dovrebbe arrivare dalla Procura il via libera per la restituzione della salma del bambino, dopo che l’autopsia ha confermato che Manuele è morto per le lesioni riportate in seguito al grave incidente automobilistico.