Tracollo di Novo Nordisk, il colosso di Ozempic perde il 16%: è la prima spallata di Trump

Roma, 29 luglio 2025 – L’esclusione della farmaceutica dall’accordo sui dazi Usa-Ue miete la prima vittima eccellente tra le aziende europee. La multinazionale danese Novo Nordisk A/S, specializzata nella cura del diabete, dell'emofilia, dei disturbi della crescita e della terapia ormonale sostitutiva e produttore del 49% dell'insulina globale, crolla alla Borsa di Copenaghen dopo che l’azienda ha rivisto al ribasso le previsioni di vendita e l’utile operativo per il 2025.

Un membro dello staff di Nono Nordisk

L'azienda farmaceutica ha annunciato la nomina del nuovo presidente e ceo, Maziar Mike Doustdar (a partire dal 7 agosto) e rivisto al ribasso le previsioni di vendite e utile operativo per l’intero 2025, provocando una perdita di circa il 16% delle azioni.

Contrariamente alle aspettative degli investitori, che puntavano su tassi di crescita più elevati, la nuova guidance prevede una crescita delle vendite tra l’8% e il 14%, al di sotto delle stime precedenti che oscillavano fra il 13 e il 21%. Il ribasso è legato in gran parte a vendite inferiori alle attese nel mercato statunitense dell’obesità. Le nuove previsioni citano espressamente una riduzione delle aspettative di crescita di Wegovy negli Usa, una espansione di mercato più lenta del previsto e una concorrenza più forte, in particolare da parte del farmaco rivale Zepbound, prodotto dall’americana Eli Lilly.

Novo Nordisk “ha aggiornato le previsioni per l'intero anno 2025, con una crescita delle vendite prevista tra l'8 e il 14% e una crescita dell'utile operativo tra il 10 e il 16%, entrambe a tassi di cambio costanti”, si legge in un comunicato dell’azienda. Meno di tre mesi fa, il 7 maggio, la società aveva previsto un aumento delle vendite nel 2025 tra il 13% e il 21% e una crescita dell’Ebit del 16-24%.

Le attuali nuove previsioni di vendita per il 2025 “sono dovute a minori aspettative di crescita per la seconda metà dell’anno”, legate “alle minori aspettative di crescita per Wegovy nel mercato statunitense dell'obesità, alle minori aspettative di crescita per Ozempic nel mercato statunitense del diabete GLP-1, nonché a una penetrazione inferiore alle aspettative per Wegovy” in alcuni mercati, precisa l’azienda.