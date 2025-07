L’Ue tra la resa e la scelta del male minore

Donald Trump vince la guerra dei dazi, l’Ue si consola col male minore e qualche risultato:

1) nessun Paese dell’Ue è andato in ordine sparso col cappello in mano alla Casa bianca. Non poco per gli sparpagliati 27.

2) L’Ue archivia i controdazi, funzionali nelle trattative ma, se applicati, probabilmente in grado di peggiorare i danni.

3) C’è una base di certezza dalla quale ripartire. A caro prezzo: tariffe fino al 15% sui prodotti esportati negli Usa sono il 10% già previsto più il 5% che corrisponde, suppergiù, al dazio medio americano nel mondo che, nell’era pre-Trump, era del 4,8%. Il 15% è tre volte tanto (senza contare il cambio col mini dollaro). Molto di più se si confronta con il dazio medio all’Europa che era, secondo il Think tank Bruegel, all’1,47% a fronte dell’1,37 applicato ai prodotti Usa importati in Ue.

Dal punto di vista Usa:

1) l’Europa implicitamente ha riconosciuto le rivendicazioni di equità (anche quelle infondate) da parte di Trump.

2) gli Usa incassano l’impegno europeo per investimenti miliardari in energia e armi. Oltre agli incassi fiscali dei dazi.

3) L’accordo non tocca la tassazione delle big tech e le altre barriere non tariffarie sovente alla berlina trumpiana.

L’export europeo negli Usa è circa il 20%. L’accordo – secondo Pimco - costerà un punto di Pil. I 27, hanno l’ennesima occasione per diversificare il rischio agevolando nuovi mercati (dal Mercosur di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, all’India)

e disinnescare i cosiddetti dazi interni fatti di burocrazia, normative disomogenee, tentazioni nazionalistiche, usi disinvolti dei golden power. Vasto programma. Nel frattempo serviranno aiuti. Resa o male minore, l’accordo consacra il protezionismo Usa come nuova normalità. Con Trump c’è stato solo il primo round. Dalla pax alla doccia scozzese è un baleno.