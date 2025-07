La missione 2.0. è digitale. Il Papa agli influencer cattolici: “Riparate le reti”

I loro villaggi assetati di senso e affamati di Spirito non sono sperduti nell’Africa subsahariana, ma vengono abitati ogni giorno da milioni di persone ad ogni latitudine. E hanno nomi sulla bocca di tutti, Youtube, Facebook, Instagram o TikTok, social che per i missionari 2.0. della Chiesa cattolica rappresentano oggi le nuove frontiere dell’evangelizzazione. Dalla pastorale reale a quella virtuale in un clic, sempre che la dicotomia ancora regga, considerando che si vive anche (se non soprattutto) in Rete. Ne sanno qualcosa don Roberto Fiscer, prete tiktoker che, a suon di balli e calci al pallone, mostra il volto gioioso dell’oratorio a misura di bambino, oppure don Alberto Ravagnani, star dei canali Internet con mezzo milione di follower, per lo più adolescenti.

Loro sono solo due degli influencer convocati in Vaticano, da papa Leone XIV, per il primo Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici, chiusosi ieri nell’ambito del calendario di appuntamenti per l’Anno santo. "Andate a ripare le reti”, è stato l’appello a loro diretto dal Pontefice, nella speranza di “vincere la logica del mondo, delle fake news e della superficialità, con la bellezza e la luce della verità”, facendo risplendere “l’umanesimo cristiano”, riportando la pace anche online e “senza badare al numero dei follower”.

Papa Leone XIV saluta i fedeli (Alive)

Entro le mura leonine erano attesi 5mila missionari digitali per una due giorni all’insegna di tavole rotonde e scambi di esperienze. Tuttavia al culmine dell’evento, il saluto di Prevost nella basilica di San Pietro, ieri mattina se ne sono contati meno della metà. Appena 1.400 da 146 Paesi. Cifre che contrastano con i dati delle visualizzazioni dei video postati da questi preti, religiosi e laici che, specie in America latina, possono raggiungere anche milioni di utenti. In testa al ranking mondiale degli influencer cattolici si staglia don Heriberto García Arias, 37enne affascinante presbitero messicano da 1,8 milioni di follower sull’account TikTok e 252mila su Instagram.

Ma di che cosa trattano i missionari della Rete? Fanno pre-evangelizzazione. In altri termini, adattano al web i contenuti del Catechismo, con un linguaggio semplice e calibrato su chi non è mai stato educato alla fede cristiana o a questa intende ritornare. Vedesi la Francia, dove quest’anno si registra un incremento del 45% dei battesimi degli adulti e dove va forte la 30enne Albertine Debacker. Oltre 22mila follower per la suora (senza velo) che si diverte a smontare i pregiudizi sulle religiose. Ama anche cavalcare le onde sulla tavola da surf.

Pecunia non olet. Come tutti gli influencer, anche quelli cattolici, in missione per conto della diocesi o della congregazione di appartenenza, possono percepire dei ricavi in base al successo riscosso dai contenuti postati in Rete. Su Youtube si pagano in media dai 50 ai 200 euro per un nano-influencer (5-10 mila follower). Chi ha traffici più sostanziosi può arrivare anche a 3mila euro, ma sono eccezioni. E si tratta comunque di soldi che non si traducono in utili. Servono piuttosto a coprire le spese (non marginali) di montaggio e promozione dei canali. Ciò che di sicuro incassano i missionari digitali sono, invece, le critiche interne, a destra come a sinistra. Certi tradizionalisti cattolici faticano a comprendere un’evangelizzazione fuori da chiese e sacrestie, mentre taluni progressisti sottolineano il rischio di una banalizzazione della fede. “Gli influencer cattolici sono il nulla ben confezionato, una sorta di baci Perugina – non fa sconti fra Alberto Maggi, tra i biblisti più autorevoli in Italia, citato anche da papa Francesco nella prefazione del libro ’Lazzaro, vieni fuori!’ di padre James Martin –. Quelli che conosco sono finti, narcisisti e vanesi. Il vuoto totale”.

La Santa Sede e Prevost, particolarmente sensibile al tema dell’Intelligenza artificiale, tanto da pensare ad un’enciclica in materia, tirano dritto nel solco di Bergoglio che, prima di istituire un Giubileo ad hoc per i missionari digitali, fra i membri dell’ultimo Sinodo nominò anche due influencer cattolici. «La Chiesa sta dove sta l’uomo – ama ripetere monsignor Lucio Ruiz , segretario del Dicastero vaticano per la comunicazione della Santa Sede e regista del Giubileo dei missionari 2.0. –. Il digitale è uno degli ambiti dove si svolge la. vita dell’essere umano. Non è più virtuale, è assolutamente reale». Semmai c’è da capire come abitare (al meglio) certi spazi. Ma a riguardo la strada è ancora lunga e il cammino solo agli inizi.