Roma, 14 ottobre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Dopo l'incremento dei casi di ieri, si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, anche se i primi dati (Lombardia +1.884 casi) non sono rassicuranti. Intanto, nonostante il premier Giuseppe Conte abbia ribadito, nella conferenza stampa sul nuovo Dpcm di ottobre 2020 (qui il testo), l'esigenza di rispettare le misure anti Covid per evitare un nuovo lockdown generalizzato, oggi il virologo dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, in merito alle prossime feste di Natale afferma che una chiusura totale in quel periodo è "potrebbe essere necessaria". D'altronde, nel resto d'Europa tanti paesi sono già ricorsi a chiusure di pub, ristoranti e alcuni anche di scuole: sono di oggi infatti le notizie della Catalogna, che tira giù le serrante a ristoranti e bar, e dell'Irlanda del Nord, che per le prossime 2 settimane mette il lucchetto anche alle porte degli istituti scolastici. La pandemia, insomma, continua a correre e tocca tutta le realtà: dopo la positività di Cristiano Ronaldo, nel mondo del tennis è risultato positivo al Coronavirus Fabio Fognini. L'unico a non uscirne scosso sembra essere Donald Trump, che dichiara: "Stiamo girando pagina sulla pandemia. Mi sono sentito come Superman".

Covid, il bilancio del 14 ottobre

I numeri delle Regioni

Lombardia

Sono 1.884 i nuovi contagiati da Covid in Lombardia. Oltre 1000 si sarebbero registrati nella sola Milano. Più esattamente a Milano e provincia i nuovi casi sono stati 1.031, contro i 440 di ieri. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 17, con il totale da inizio epidemia che sale a 17.011. Nella regione i nuovi ricoveri sono stati 99 nei reparti ordinari e 2 in terapia Intensiva. I tamponi eseguiti sono stati 29.000, contro i 17mila di ieri, quando si erano contati 1.080 nuovi casi. La percentuale tamponi-positivi è del 6.3% positivi. Numeri, dunque, in forte crescita rispetto a ieri che, a quanto apprende l'Agi, potrebbero portare a nuove misure restrittive dopo un confronto in Prefettura e tra Regione e operatori sanitari. In Regione sono 150 i posti letto in terapia intensiva previsti nei vari hub destinati a ricevere i malati di Covid. Se si dovessero riempire tutti, £il progetto della Regione è di riaprire l'ospedale della Fiera di Milano".. A precisarlo all'Ansa è Antonio Pesenti, coordinatore dell'Unità di crisi della Regione per le terapie intensive. Fino a ieri erano 63 i pazienti in terapia intensiva. Al momento sono attivi 10 hub in Lombardia con reparti Covid, ma se ne potranno attivare progressivamente altri 7-8.

Veneto

Grande balzo dei nuovi contagi di Coronavirus in Veneto. Il bollettino della Regione parla di 657 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e di quasi 33 mila dall'inizio dell'emergenza ad oggi (32.973). Nessun decesso da ieri. Sfiora quota 13 mila il numero degli isolamenti domiciliari (12.834), mentre calano ricoveri (-3) e terapie intensive (-1).

Toscana

In Toscana sono 19.681 i casi di positività, 575 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono il 3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei casi odierni è di 42 anni circa. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 11.071 (56,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 867.671, 11.033 in più rispetto a ieri. Sono 7.405 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.427, +7,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 275 (13 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un'età media di 81 anni, a Pisa.

Marche

Si moltiplicano i contagi da Covid 19 nelle Marche, in un'escalation sempre più preoccupante. Il servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato con il bollettino di oggi sono stati testati 3082 tamponi: 1777 nel percorso nuove diagnosi e 1305 nel percorso guariti. I positivi sono 166 nel percorso nuove diagnosi. Cresce l’incidenza dei positivi rispetto al numero dei tamponi effettuati: 9,3%.

Puglia

Oggi sono stati registrati in Puglia 315 casi positivi su 5.844 test per l'infezione da Covid-19. Due i decessi, uno in provincia di Bari e l'altro nel Foggiano. Sono 5317 i pazienti guariti (+82 rispetto a ieri) e 4229 i casi attualmente positivi (+ 31), dei quali 334 ricoverati (+1) e 3895 a domiciilio (+230). Lo 0,5% degli attuali positivi è ricoverato nelle terapie intensive mentre il 7,4% negli altri reparti.

Le altre Regioni

Con 124 nuovi positivi, in Alto Adige si registra un'impennata di casi di Covid-19. Nelle ultime 24 ore su 1.573 tamponi esaminati nei laboratori dell'azienda sanitaria, ben 124 hanno dato esito positivo facendo cosi' salire a 4.267 (su 101.569 sottoposte al test) il numero complessivo delle persone che hanno contratto il Coronavirus in Provincia di Bolzano. Resta fermo a 293 il dato dei decessi di persone con tampone positivo. In Abruzzo, invece, sono complessivamente 5446 i casi positivi al Covid 19 registrati in dall'inizio dell'emergenza: rispetto a ieri si registrano 126 nuovi casi (di età compresa tra 5 e 89 anni) e un decesso.

