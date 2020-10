Cagliari, 14 ottobre - Si allunga la già copiosa serie di sportivi positivi al Coronavirus. L'ultimo in ordine cronologico è Fabio Fognini: il tennista azzuro ha contratto il Covid-19 e non potrà scendere in campo contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel secondo turno del Sardegna Open, torneo Atp 250 in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Forte Village di Santa Margherita di Pula, nel Cagliaritano (montepremi di 271.345 euro). Il campione ligure, numero 16 del mondo e prima testa di serie, sarà sostituito dal croato Danilo Petrovic. Dopo il mondo del calcio, da settimane segnato dalle positività (ieri quella di Cristiano Ronaldo), ora il Coronavirus piomba a piedi uniti anche ne tennis azzurro.

Fognini non stava attraversando un momento di forma particolarmente brillante, dopo l'intervento subito alle caviglie in luglio cercava di ritrovare una condizione ottimale. Era uscito subito agli Internazionali d'Italia e al Roland Garros, superando invece il primo turno ad Amburgo.