Roma, 14 ottobre 2020 - Alcuni paesi tornano a contare gli stessi numeri che si verificavano ad aprile, altri corrono già ai ripari, con lockdown parziali che chiudono bar e ristoranti. In tutto il mondo la pandemia da Coronavirus non si ferma: salgono a oltre 38 milioni i casi di Covid-19 registrati finora nel mondo, con Stati Uniti, India e Brasile che ne contano oltre la metà. Stando all'ultimo aggiornamento dei dati della Johns Hopkins University, infatti, sono precisamente 38.130.829 i contagi e 1.086.156 i decessi. Gli Stati Uniti si confermano il paese più colpito (con 7.856.714 casi e 215.902 morti), a cui segue l'India (7.239.389 casi e 110.586 morti) e il Brasile (5.113.628 contagi e 150.998 morti).

Germania

Per la prima volta da aprile, in Germania sono stati rilevati oltre 5mila nuovi casi di contagio da Coronavirus in 24 ore. I numeri divulgati dal Robert Koch Institut questa mattina parlano di 5.132 nuove infezioni, oltre mille in più rispetto alle 4.122 di ieri. Il precedente record negativo rispetto ad aprile risale a sabato, quando i nuovi positivi erano stati 4.721. Dall'inizio della pandemia, i casi totali sono stati 334.585 nel paese, i decessi causati dal Covid-19 9.677, 43 dei quali nelle ultime 24 ore.

Olanda

Il governo olandese ha annunciato una serie di misure, in vigore da mercoledì, per combattere l'epidemia di Coronavirus, che la scorsa settimana ha visto un aumento dei contagi del 60%. Il premier Mark Rutte ha quindi deciso un "parziale lockdown", un'iniziativa "dolorosa ma indispensabile", ha detto. Il piano sarà rivisto tra due settimane, prima di un eventuale blocco totale, ha precisato il ministro della Sanità Hugo de Jonge. Ristoranti e bar saranno chiusi per almeno due settimane, i negozi chiuderanno alle 20 e non sarà possibile fare acquisti notturni. Tra le 20 e le 7 del mattino sarà vietata la vendita di alcol e droghe leggere. Se in un negozio si verificherà un eccessivo afflusso di persone, l'esercizio potrà essere chiuso.

Francia

La Francia intera, e Parigi in particolare, sono in attesa delle parole del presidente Emmanuel Macron, che questa sera risponderà alle domande di giornalisti di TF1 e France 2 durante il telegiornale delle 20 e annuncerà - con ogni probabilità - i provvedimenti urgenti del governo per far fronte all'aumento del contagio nella regione di Parigi e a Lille. Stando a fonti vicine al governo, ieri riunito da Macron all'Eliseo in Consiglio di Difesa, il presidente starebbe per varare un provvedimento di coprifuoco a Parigi e nell'Ile-de-France sul tipo di quelli di Berlino e Francoforte, a partire dalle 20. Un provvedimento doloroso per tutto il settore della ristorazione e dell'intrattenimento oltre che per i parigini, alleviato soltanto parzialmente dalla partenza di molti per due settimane di vacanze scolastiche a cominciare da venerdì. I contagi sono sempre alti, attorno ai 13.000 da qualche giorno, e il tasso di positività dei test ha toccato per la prima volta ieri il 12%. La pressione sugli ospedali è forte da diversi giorni in tutta l'Ile-de-France, le rianimazioni hanno superato il 40% di letti occupati da pazienti Covid-19.