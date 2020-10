Roma, 13 ottobre 2020 - Il bollettino sul Coronavirus in Italia, arriverà come sempre nel tardo pomeriggio, ma ci sono già le cifre di alcune regioni. Che mostrano già un trend dei contagi in crescita, così come quello delle vittime. La comunicazione del Ministero della Salute fornirà successivamente tutti gli aggiornamenti su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Oggi il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, con le nuove misure per limitare la diffusione del Covid. Sul fronte scuola il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina afferma che "i contagi non avvengono in classe". La Fondazione Gimbe sottolinea che "le restrizioni stridono col mancato potenziamento dei test". Dall'estero: continuano a salire in casi in molti paese europei e negli Stati Uniti un uomo è stato contagiato due volte. Di oggi anche la notizia che la J&J ha sospeso i test sul vaccino perché ha riscontrato in uno dei volontari una "malattia inspiegabile". E dal calcio arriva la conferma che anche Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19.

Il bollettino del 13 ottobre

Le notizie locali / Veneto

Sono 32.316 il totale dei positivi in Veneto dall'inizio dell'emergenza ad oggi, 485 in più nelle ultime 24 ore. A dirlo è stato il governatore Luca Zaia nel corso di un punto stampa. Sale anche il numero degli isolamenti domiciliari, oggi 11.683, 664 in più di ieri. Sette i nuovi decessi conteggiati da ieri, per un totale di 2226 dall'inizio dell'emergenza.

Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 341 in piùrispetto a ieri, di cui 158 asintomatici individuati nell'ambito delle attivita' di contact tracing e screening regionali. Dall'inizio dell'epidemia sono 38.356 casi di positività. Sono 11 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero. L'età media dei nuovi positivi di oggi e' 48,9 anni.

Toscana

Sono 480 i nuovi casi In Toscana, 19.106 in totale da inizio epidemia. Età media di 45 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, il 11% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 11.008 (57,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 856.638, 8.172 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 6.917, +6,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 262 (17 in più rispetto a ieri), di cui 44 in terapia intensiva (4 in più), esattamente il doppio rispetto a due settimane fa. Il totale dei posti complessivi per le terapie intensive in Toscana, al momento, è di 365. Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 97 anni, ad Arezzo.

Marche

Sono 82 i positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24ore su 894 tamponi esaminati nel percorso nuove diagnosi: 25 nella provincia di Ancona, 18 in provincia di Macerata, 10 in provincia di Fermo, 21 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Pesaro Urbino e 3 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti 16 sintomatici.

Lazio

In Lazio sono risultati positivi sia Albino Ruberti, capo di gabinetto del presidente della Regione Nicola Zingaretti sia la consigliera regionale Sara Battisti (Pd).

Puglia

Contagi in crescita in Puglia. Altri 180 positivi (ieri 136) su 5.588 test per l'infezione. Sono 92 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia BAT, 40 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi con provincia di residenza non nota, 2 casi fuori regione. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto.

Abruzzo

Altri 146 nuovi casi in Abruzzo, di età compresa tra 3 e 96 anni. Si tratta del dato più alto dopo il record regionale di 160 casi registrati lo scorso 29 marzo. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 27. Non si registrano nuove vittime. Sono 146 i pazienti ricoverati in regime ordinario (+9 rispetto a ieri),15 quelli in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1518 (+134 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Alto Adige

Elevato numero di casi in Alto Adige nelle ultime 24 ore in rapporto ai pochi tamponi effettuati rispetto ai giorni precedenti. Oggi le nuove positività registrate sono 34 su 683 test esaminati nella giornata di ieri che hanno interessato 428 persone. Rispetto a ieri c'è un incremento di nove ricoveri, per un totale di 54, di pazienti covid che si trovano nei normali reparti degli ospedali. Salgono a 3 (uno in più rispetto a ieri) i ricoverati in terapia intensiva.

Le altre regioni

In Calabria sono 44 i casi riscontrati oggi su 2.383 tamponi effettuati.