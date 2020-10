Roma, 12 ottobre 2020 - Il bollettino con le cifre sul Coronavirus in Italia del 12 ottobre arriva nel pomeriggio, come di consueto. Saranno diffusi i numeri sull'incremento di casi totali, attualmente positivi, morti e guariti. Massima attenzione in particolare per quanto riguarda i dati di ricoveri e terapie intensive. Intanto rush finale per il nuovo Dpcm di ottobre. E il Comitato tecnico Scientifico fornisce le prime indicazioni sulle nuove norme anti Covid (quarantena più breve, aumento delle precauzioni e più controlli). In generale l'obiettivo è evitare un lockdown o misure che portino un danno economico eccessivo, tutelando la salute. Il ministro della Salue Roberto Speranza ribadisce i limiti per le Regioni: "Queste potranno imporre norme più restrittive, non il contrario". Sul fronte della ricerca, uno studio dell'Agenzia scientifica nazionale australiana, afferma che il Coronavirus può sopravvivere su oggetti come banconote o telefoni cellulari fino a 28 giorni. I ricercatori del Commonwealth Scientific and Industrial Research (Csiro) hanno testato la longevità del virus al buio e a tre temperature diverse, dimostrando che il periodo di sopravvivenza diminuisce alle temperature più alte.

Coronavirus, quarantena a 10 giorni. Altolà Inps: l'isolamento non è malattia

Il bollettino di oggi

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, gli aggiornamenti e la tabella in Pdf.

Il bollettino dell'11 otttobre

Le notizie locali / Toscana

In Toscana sono 466 in più i casi totali rispetto a ieri (335 identificati in corso di tracciamento e 131 da attività di screening). L'età media dei nuovi casi è di 43 anni circa. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 10.942 (58,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti sono 8.958.

Veneto

Il Veneto registra 328 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore e una vittima in più. Prosegue quindi il trend di forte ripresa dei contagi, su ritmi simili a marzo-aprile scorsi. Il numero totale di infetti sale a 31.831, quello dei morti (tra ospedali e case di riposo) si porta a 2.219 (+1). Scende rispetto a ieri il dato dei soggetti in isolamento, 11.019 (-392), dei quali 3.369 positivi. Riprendono a crescere, invece, i ricoveri nei normali reparti ospedalieri, 339 (+8), e quelli in terapia intensiva, 37 (+5).

Umbria

Record di tamponi eseguiti in un solo giorno in Umbria, 4.509, 233.252 dall'inizio della pandemia. Hanno portato ad accertare 148 nuovi positivi, 3.472 in totale, secondo quanto emerge dal sito della Regione. Registrati anche altri due morti, 90 totali. Sale ancora, da 67 a 70, il numero dei ricoverati in ospedale, nove (stabili) in terapia intensiva. Certificati altri 12 guariti, 2.007 in tutto, con gli attualmente positivi in crescita da 1.241 a 1.375.

Puglia

In Puglia sono stati registratim, con 2.433 test, 136 casi positivi: 114 in provincia di Bari, 24 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, (17 casi residenti fuori regione sono stati riclassificati e riattribuiti). Sono stati registrati 6 decessi.

Abruzzo

Sono 117 i nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Si tratta di uno dei dati più alti di sempre in regione: per vedere cifre analoghe bisogna tornare alla fine di marzo. Dei nuovi casi, 48 fanno riferimento alla provincia di Teramo, 37 a quella dell'Aquila (di cui 17 fanno riferimento solo al capoluogo), 22 al Pescarese e dieci al Chietino. Si registra un decesso.

Marche

Sono 37 i nuovi casi di positività nelle Marche nell'ultima giornata su 469 tamponi nel percorso nuove diagnosi. In tutto, fa sapere il servizio Sanità della Regione Marche, sono stati analizzati 837 tamponi che ne comprendono anche 368 del percorso guariti. Per la maggior parte, i nuovi contagi si sono registrati in provincia di Ancona (21); seguono quelle di Fermo (7), Macerata (5), Ascoli Piceno (2) e Pesaro Urbino (2). I nuovi casi comprendono 11 soggetti sintomatici.